Di Maio: “Vertice Italia-Turchia è l’occasione per far ripartire il dialogo di pace”

"Come Onu, Ue e India, anche la Turchia rappresenta un partner che ha un canale dall’altra parte per poter costruire un percorso di pace”, ha aggiunto il ministro degli Esteri

Il vertice intergovernativo previsto a luglio ad Ankara tra Italia e Turchia può fornire l’opportunità di far ripartire il dialogo tra Russia e Ucraina. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, all’evento “L’economia dell’energia: quali prospettive con il Pnrr?” organizzato dal Forum in Masseria a Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia. Il vertice, presieduto rispettivamente dal premier Mario Draghi e dal capo dello Stato turco Recep Tayyip Erdogan, “rappresenta ancora una volta un dialogo che stiamo avendo, che abbiamo avuto e che continueremo a rafforzare con la Turchia, uno dei Paesi che può facilitare il dialogo tra le parti”. Come Onu, Ue e India, anche la Turchia rappresenta un “partner” che ha “un canale dall’altra parte per poter costruire un percorso di pace”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram