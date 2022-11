Di Maio: “La priorità è trattare per un tetto massimo al costo del gas”

"Noi in Italia, la seconda forza manifatturiera d'Europa che ha bisogno di pagare l'energia ad un prezzo moderato per riuscire a trasformare ed esportare il made in Italy, non dovremmo stare in campagna elettorale"

L’Italia, invece di trovarsi in campagna elettorale, “dovrebbe essere con un governo pienamente in carica ai tavoli internazionali per trattare un tetto massimo al costo del gas”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, in un messaggio postato su Youtube. “Noi in questo Paese, in Italia, la seconda forza manifatturiera d’Europa che ha bisogno di pagare l’energia ad un prezzo moderato per riuscire a trasformare ed esportare il made in Italy, non dovremmo stare in campagna elettorale. Noi in questo momento dovremmo stare con un governo pienamente in carica ai tavoli internazionali per ottenere il tetto massimo sul prezzo del gas”, ha dichiarato Di Maio. Il leader di Impegno civico ha spiegato che il prezzo del gas si determina nella Borsa di Amsterdam. “Dovremmo fare un regolamento europeo che dice che oltre un determinato prezzo questo numero non può salire. E’ una cosa che si sta discutendo da mesi, eravamo arrivati al momento più importante e invece adesso ci ritroviamo con un governo che è in carica per gli affari correnti, quello di cui faccio parte anche io dal ministro degli Esteri”, ha osservato Di Maio aggiungendo che alcuni politici dovrebbero smettere “di prendere in giro” i cittadini.

“Perché mentre voi continuate a pubblicare le vostre bollette online e fate vedere tutto quello che state vivendo, che è una tragedia perché un’azienda in cui quasi si decuplicano i prezzi dell’energia è un’azienda che rischia di saltare, mentre voi state dicendo alla politica ‘guardate che questa è la priorità’, noi assistiamo a promesse irrealizzabili. Il grande trio sfascia conti, come lo chiamo io, che è quello del coalizione Salvini-Berlusconi-Meloni, in 15 giorni ha già fatto promesse per 100 miliardi di euro”, ha proseguito Di Maio. Secondo il leader di Impegno civico, le promesse del centrodestra portano ad un problema di “sicurezza economica” e “rischiano di prosciugare i risparmi degli italiani, perché se noi rischiamo il default, e ci siamo già passati una volta nell’estate del 2011 quando c’erano sempre loro al governo, sostanzialmente lo spread si impenna, i costi dei mutui si impennano e rischiamo di vedere prosciugati i risparmi degli italiani”, ha detto ancora Di Maio. “Il tetto massimo del gas è la priorità in questo momento. Dobbiamo svegliare la politica su questo argomento”, ha concluso Di Maio.

