Di Maio: “Se Draghi va a casa addio aiuti agli italiani”

"Non potremo contrastare l’inflazione riducendo l’Iva sui prodotti di prima necessità, riformare gli enti locali, portare in fondo il ddl concorrenza, che è uno degli impegni Pnrr. Così come la riforma del fisco. E dimentichiamoci il Superbonus perché non lo rifinanziamo e non potremo sbloccare il credito, gettando sul lastrico molte aziende" ha avvertito il ministro

Se il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà costretto a dimettersi salteranno diversi provvedimenti che serviranno ad aiutare gli italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “La Stampa”. “Aumenteranno i tassi dei mutui per comprare casa. Salterà qualsiasi riforma dell’Irap e per le semplificazioni. Non potremo contrastare l’inflazione riducendo l’Iva sui prodotti di prima necessità, riformare gli enti locali, portare in fondo il ddl concorrenza, che è uno degli impegni Pnrr. Così come la riforma del fisco. E dimentichiamoci il Superbonus perché non lo rifinanziamo e non potremo sbloccare il credito, gettando sul lastrico molte aziende. Anche la siccità sarà un problema delle imprese e degli agricoltori, che saremo costretti a lasciare soli”, ha detto Di Maio. “Se Draghi restasse in carica per gli affari correnti dovrebbe affrontare le emergenze dell’autunno con una pistola scarica. Anche se si votasse a fine settembre, servirebbero tre settimane per la formazione delle Camere, almeno altre due per il governo. Arriveremmo a novembre e l’autunno passerebbe senza che le Camere possano votare decreti emergenziali e senza la programmazione economica della legge di Bilancio”, ha spiegato, ricordando che “anche ai tavoli europei sul Pnrr sarebbe una situazione incresciosa e pericolosa”.

Sul Movimento 5 stelle, che Di Maio definisce oramai “il partito di Conte”, la posizione del ministro è chiara. “Mi risulta che sia nel Consiglio nazionale che nel gruppo parlamentare ci sia ancora una frattura molto forte”, ha detto Di Maio, ricordando la decisione insieme a diverse decine di parlamentari di operare una scissione per formare la nuova realtà politica Insieme per il futuro. “Se non avessimo deciso di andar via su una questione cruciale come la politica estera, l’allineamento dell’Italia alla Nato e all’Ue, il Movimento non sarebbe tornato indietro sulla risoluzione sull’Ucraina. Sarebbe l’ambasciatore russo Razov che faceva un endorsement alla bozza di risoluzione del partito di Conte”, ha detto Di Maio. Infine, sull’insistenza di Draghi a mantenere tale conformazione del governo di unità nazionale nato a febbraio del 2021, Di Maio chiarisce che il premier “ha una sola parola”. “Ha costruito un governo di emergenza nazionale su una maggioranza di unità nazionale. Se permetti a chi ha preso un impegno con te di tradirlo, lo tradiranno tutti. È un tema di tenuta politica della maggioranza”, ha affermato il ministro.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram