Di Maio: “Salvini a Mosca? Con Putin ci parla Draghi”

"Il leader della Lega dovrebbe mostrare maggiore prudenza su un tema complesso come la guerra in Ucraina, che non è un argomento da tour estivo", ha aggiunto il ministro degli Esteri

Con il presidente russo Vladimir Putin ci parla il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader della Lega Matteo Salvini dovrebbe mostrare maggiore “prudenza” su un tema “complesso” come la guerra in Ucraina, che non è un argomento “da tour estivo”. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, all’evento “L’economia dell’energia: quali prospettive con il PNRR?” organizzato dal Forum in Masseria a Manduria, in provincia di Taranto, in Puglia.

Il capo della diplomazia italiana ha detto di aver appreso solo ieri sera dell’intenzione di Salvini di recarsi a Mosca. “Il governo italiano non sapeva di questa intenzione”, ha detto Di Maio, sottolineando come vicende internazionali come la guerra in Ucraina “richiedano necessariamente una ulteriore responsabilità per ognuno di noi”. Su un tema come quello della crisi ucraina “non c’è differenza se un membro del parlamento, un leader di partito o un ministro vogliono andare a Mosca: è la postura del Paese in generale che viene rappresentata”. Il ministro ha detto che “se si deve parlare con Putin, con Putin ci parla Draghi”, il quale ha già avuto due conversazioni con il capo del Cremlino “per obiettivi ben specifici”. Di Maio, quindi, ha consigliato prudenza: “Ognuno ha i suoi obiettivi. Io consiglio molta prudenza rispetto a quello che si vuole fare. La guerra in Ucraina non è un tema da tour estivo. Ognuno di noi, quando fa un’azione del genere, rappresenta tutto il Paese: ci sarà un motivo per cui a Mosca non ci è ancora andato nessuno della nostra alleanza occidentale”.

“Ognuno deve mettere il suo mattoncino, non ho certezze che andrò in Russia. Ci è stato prospettato, ci stiamo lavorando, non è un week end a Forte dei Marmi, è qualcosa di più complicato da tutti i punti di vista e soprattutto si fa se serve. Certezze non ce ne sono”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di “Sabato anch’io”, su Rai Radio1. “Ci sono buone relazioni. Le richieste che andiamo a fare le andiamo a fare a tutti – ha continuato il leader leghista -. Rappresentiamo milioni di italiani, rappresentiamo la voglia di pace. Noi abbiamo votato come Lega l’invio di tutti gli aiuti possibili e immaginabili all’Ucraina: economici, militari, umanitari. L’Italia sta accogliendo, sta abbracciando, sta integrando. Sono terrorizzato dall’idea dell’espandersi del conflitto che si protragga per mesi con altre armi, altre morti e fame in Italia”.

“Io sono piccolissimo, però la storia è fatta di piccolissimi mattoncini. Non vado a nome del governo, vado rappresentando il sentimento della maggioranza degli italiani: poi certezze di ascolto e di successo nessuno ne ha, ma è meglio una proposta di pace, di cessate il fuoco in più che in meno. Se poi il viaggio non dovesse realizzarsi, continueremo a fare queste richieste da lontano”, ha sottolineato Salvini. “L’iniziativa è semmai è un supporto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha chiamato ieri l’altro a Mosca ed è rimasto a lungo al telefono sulla questione dei porti, del grano, della mediazione e del cessate il fuoco. Quindi è semplicemente un ribadire, un sostenere, un aggiungere, un rafforzare. Poi, non mi voglio sostituire a niente e a nessuno”, ha concluso il leader leghista.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram