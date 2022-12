Di Maio: “Pnrr offre una filosofia generale del funzionamento dello Stato”

“Anche la legge di bilancio potrebbe in futuro ragionare per obiettivi”, ha detto il ministro degli Esteri a proposito del principio delle “milestone” contenute nel Pnrr

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha offerto un modello che può dare un contributo al consolidamento delle finanze pubbliche. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto al convegno “La tutela della finanza pubblica per sviluppare il Paese” alla Facoltà di Economia e Commercio dell’Università Tor Vergata. Occorre “fare della filosofia del Pnrr una filosofia generale del funzionamento dello Stato e non solo emergenziale”, il che darebbe un contributo al consolidamento delle finanze pubbliche. “Anche la legge di bilancio potrebbe in futuro ragionare per obiettivi”, ha detto il ministro a proposito del principio delle “milestone” contenute nel Pnrr. Si tratta di un meccanismo che “impone un gioco di squadra tra i diversi poteri dello Stato”. Il Pnrr non ci lascerà in eredità soltanto i soldi investiti ma anche “un metodo di lavoro”, ha spiegato Di Maio. Per il titolare della Farnesina è importante che l’accelerazione delle procedure burocratiche che accompagna l’attuazione del Piano finisca per “abbracciare tutte le procedure”.

Il ministro ha inoltre parlato della necessità di rafforzare la funzione di controllo che il Parlamento può fare sui suoi stessi atti. “La produzione normativa è stata stravolta dal Covid, ci sono stati molti più provvedimenti di emergenza” e “anche nella conversione alle Camere dei decreti” si è assistito a “interventi continui che stressano la ragioneria dello Stato”, ha dichiarato. “Le dinamiche di comunicazione che impattano sulla politica hanno accelerato la produzione normativa” ma serve un metodo per “dare conto dei risultati quando le norme cominciano a dispiegare i loro effetti nell’ordinamento”. “Ringrazio il ruolo della magistratura ma non possiamo demandare all’autorità giudiziaria il compito di verificare i risultati prodotti dalle norme. I Paesi di common law hanno strutture che sostengono il Parlamento nell’eseguire un controllo ma fanno anche una previsione dell’impatto della norma precedente all’approvazione stessa”, ha avvertito Di Maio, per il quale questo ha “un effetto pedagogico non da poco sul legislatore. Si prevede se la promessa è mantenibile” assecondando un “principio di tutela della finanza pubblica”.

