Di Maio: “Odio, accuse e attacchi personali sono un deriva preoccupante per il M5s”

Odio, accuse a attacchi personali sono una deriva preoccupante per il Movimento 5 stelle. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al primo Summit “Blue Forum Italia Network”. “Una forza politica che vede in corso una radicalizzazione che invece di guardare al 2050 sta guardando indietro”, ha detto Di Maio. “La lista della spesa ce l’hanno tutti i partiti, riempire il carrello è piĂą complicato”, ha spiegato il ministro. “La vera sfida è creare soluzioni complesse a problemi complessi e dopo la pandemia e la guerra in Ucraina nell’opinione pubblica c’è la richiesta di soluzioni serie e non di slogan”, ha detto Di Maio.

La regola del doppio mandato nel Movimento 5 stelle non si deve cambiare”, ha aggiunto Di Maio, sottolineando che “in un momento del genere non posso sentirmi chiedere dai colleghi europei se questo è un motivo di fibrillazione nel governo. Io sto cercando di garantire la compattezza della coalizione di governo rispetto a temi come la stabilitĂ delle imprese, la food security e, quindi, perdonatemi se non riesco a entrare in questioni che sono molto locali nel dibattito politico”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram