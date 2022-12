Di Maio: “Gli sforzi per la pace vanno moltiplicati”

“Fin quando non riusciremo a fermare la guerra sono il primo a dire che come comunità internazionale dobbiamo fare tutti di più. E lo dico per prima cosa ai miei colleghi europei, perché siamo noi per primi a dover sentire questa responsabilità", ha aggiunto il ministro degli Esteri

Gli sforzi per la pace in Ucraina “vanno moltiplicati”, ma spetta a Kiev decidere i termini delle trattative. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista a “La Stampa”, a margine della 132ma sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. “Fin quando non riusciremo a fermare la guerra sono il primo a dire che come comunità internazionale dobbiamo fare tutti di più. E lo dico per prima cosa ai miei colleghi europei, perché siamo noi per primi a dover sentire questa responsabilità. Adesso la priorità assoluta dev’essere mettere fine alle ostilità. Nel frattempo, è essenziale programmare la fase postbellica”, ha detto Di Maio. In questo ambito, rientra il piano italiano per la pace, “un lavoro messo a punto dal corpo diplomatico italiano in stretto coordinamento con Palazzo Chigi”. “Lo abbiamo condiviso con gli sherpa del G7, ne ho parlato con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Come ho già detto in diverse occasioni, ora serve una controffensiva diplomatica”, ha rilevato il ministro. “Il primo impegno rispetto a documenti di lavoro come questo è costruire un consenso intorno alle idee di fondo. Il cuore del progetto è il gruppo internazionale di facilitazione: Nazioni Unite, Unione europea e Osce sono il gruppo di lavoro principale che può mano a mano coinvolgerne altri. Tirando dentro, faccio degli esempi, la Turchia, l’India. A essere diverso è il punto di partenza: finora a provare la mediazione erano i singoli Stati. Adesso stiamo dicendo che bisogna prendere tutte le più rilevanti organizzazioni internazionali e metterle al lavoro su degli obiettivi. Il primo è quello di avere tregue localizzate. Poi ci sono il cessate il fuoco, il lavoro sulla neutralità e infine l’accordo di pace. Una cosa che ha detto Mario Draghi in aula, e che sottoscrivo, è che la pace non si impone. Si parte da quella che immagina l’Ucraina”, ha spiegato il ministro.

La pace si costruisce “prima di tutto sulla base delle esigenze dell’Ucraina”, ha proseguito Di Maio. “Non voglio sembrare disfattista, ma non vedo nessun negoziato su nessun tavolo. Per questo adesso serve un’iniziativa collegiale a livello internazionale. Non saranno azioni singole a convincere Vladimir Putin a trattare”, ha sottolineato. Questa guerra “può durare oltre un anno e più dura, più porterà alla morte di civili innocenti ucraini per colpa della Russia. Si tratta della guerra con più alta densità di morti al giorno, tra civili e soldati, dalla Seconda guerra mondiale. Se non si trova al più presto una soluzione di pace a uscirne con le ossa rotte sarà l’Europa”, ha messo in evidenza Di Maio. In merito alla possibilità di sbloccare le esportazioni di cereali dall’Ucraina, il ministro ha rilevato come alla riunione del Consiglio d’Europa si sia parlato del tema con “diversi colleghi del G7 e dell’Unione europea”. “Tutti gli studi fatti dimostrano che c’è un solo modo per superare la carenza di grano e cereali: creare un corridoio protetto per consentire di trasportare il grano via mare dalle coste ucraine. Via terra è troppo complesso. La Russia, se continua a bloccare lo sbocco sul mare, sarà responsabile di nuove guerre. Quello che non sta uscendo dal porto di Odessa può causare altra instabilità, altro terrore anche a migliaia e migliaia di chilometri di distanza. La Russia deve dimostrare di voler collaborare consentendo questo corridoio attraverso il Mar Nero. Sarebbe un segnale importante. Altrimenti non ci troveremo davanti a una semplice crisi alimentare, ma a una guerra alimentare dagli effetti incalcolabili”, ha aggiunto Di Maio.

“Tra G7, Unione europea, Nazioni Unite e Nato la questione della sicurezza alimentare è il punto fondamentale di discussione. A New York ne ho parlato con Antony Blinken. Per questo l’8 giugno, insieme al direttore generale della Fao a Roma, abbiamo organizzato la prima iniziativa con i Paesi del Mediterraneo che più stanno soffrendo: bisogna costruire dei percorsi per calmierare i prezzi del grano”, ha affermato il ministro. Di Maio ha poi commentato le polemiche di politica interna. “Penso che Salvini sia un provocatore seriale quindi non gli rispondo. Sono però contento che anche lui dica di cercare la pace perché di fronte a una guerra tutte le forze politiche dovrebbero stare dalla stessa parte. Quindi prima di tutto condannare la Russia per l’invasione ingiustificata e aiutare gli ucraini, senza dare l’idea che ora li vogliamo abbandonare”, ha detto. “Abbiamo sempre sostenuto gli ucraini nell’esercizio della loro legittima difesa, seguendo quanto dice l’articolo 51 delle Nazioni Unite. Sono il primo a dire che serve una controffensiva diplomatica, ma dobbiamo ricordare che le armi hanno permesso all’Ucraina di difendersi sul suo territorio, com’è suo diritto”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi “è andato in aula e tra l’altro, col consenso di tutti, ha trasformato il question time in un’informativa. Detto questo, è giusto che i partiti abbiano la libertà di chiedere al ministro competente e al premier di riferire. Ma la domanda sottesa è un’altra: l’Italia sta lavorando per la pace? La risposta è sì, come si evince dal piano italiano che abbiamo redatto e presentato in questi giorni. Se poi veramente vogliamo investire in questa direzione, chiedo un patto tra tutte le forze politiche: investiamo di più sulla diplomazia. La nostra spesa rispetto al Pil è dello 0,14 per cento. Dovremmo portarla almeno allo 0,2, in media con gli altri Paese europei: sarebbe un segnale chiaro”, ha proseguito.

Nessuno “può volere una guerra lunga, nemmeno gli Stati Uniti”, ha detto ancora Di Maio, evidenziando poi come in Europa “le regole devono essere cambiate”. “Se ne parlava prima del Covid, alla conferenza sul futuro dell’Europa. I fatti hanno superato quella discussione e oggi ci ritroviamo con l’esigenza di togliere le regole dell’unanimità. Perché le sanzioni restano lo strumento più utile per far venire Putin al tavolo. L’altro obiettivo è il tetto al prezzo del gas”, ha aggiunto. “Ci sarà un consiglio informale tra due settimane, poi il Consiglio europeo di giugno. Ricordiamoci sempre che per trovare un accordo sul Recovery Fund abbiamo impiegato 4 mesi e mezzo”, ha spiegato Di Maio. “Sono stato tra i primi a sostenere che Vito Petrocelli dovesse dimettersi e a fare i complimenti per l’elezione a Stefania Craxi, ma bisogna dire che è mancato il fair play nel segreto dell’urna. L’obiettivo era quello di colpire il Movimento, nessuno dei nostri candidati sarebbe passato. Ne prendiamo atto, ma dispiace molto”, ha evidenziato ancora Di Maio, dicendosi poi “certo” che “di fronte a una guerra e a un momento di così profonda instabilità le forze politiche sapranno dimostrare la loro responsabilità”. “Non possiamo permetterci titubanze come Italia nel sostenere un Paese aggredito, l’Ucraina, e condannare l’aggressore, cioè la Russia. L’Italia lavora per la pace, inoltre Zelensky ha più volte aperto a una trattativa con la Russia, ma ancora da parte di Putin non è arrivata alcuna risposta”, ha concluso.

