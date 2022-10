Di Maio: “Far cadere il governo per seguire i sondaggi è da irresponsabili”

“Abbiamo sempre provato a creare un governo per fare riforme e andare più avanti - ha spiegato - e invece con una emergenza come questa, la peggiore della legislatura, ci ritroviamo con una crisi di governo alle porte”

Con la caduta del governo Draghi la “milestone” del Pnrr di fine anno non sarà raggiunta dal momento che non saranno approvate la riforma del fisco e della concorrenza. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, al Congresso nazionale del Psi.

Fare cadere il governo per seguire i sondaggi è da irresponsabili, “ill M5s era una forza politica che ha sempre creato il governo e non ha giocato per distruggerlo”, ha spiegato. “Abbiamo sempre provato a creare un governo per fare riforme e andare più avanti e invece con una emergenza come questa, la peggiore della legislatura, ci ritroviamo con una crisi di governo alle porte”, ha aggiunto. “Credo che sia da irresponsabili, soprattutto se il motivo sono i sondaggi che vedono, giustamente, in calo le forze politiche e quindi decidono, non giustamente, di sfilarsi dal governo accampando scuse”, ha aggiunto.

Secondo Di Maio, la caduta dell’esecutivo “non è un problema per i partiti che nascono, crescono e muoiono anche attraverso il rito elettorale” ma è “un problema per il Paese”. “Noi dal momento in cui viene sciolto il Parlamento, andiamo in ordinaria amministrazione e non si potrà approvare la riforma del fisco e della concorrenza, quindi la milestone del Pnrr, e quindi perderemo parte dei fondi”, ha spiegato il titolare della Farnesina. “È molto complicato che il nuovo Parlamento possa approvare due riforme a novembre”, ha proseguito.

Se salta il governo Draghi “salta il tetto massimo al prezzo del gas a livello europeo” ha detto. “Questo significa che imprese e famiglie continueranno a risentire di questo prezzo (del gas) e poi ci sono tutta un serie di altri effetti” come la mancata approvazione “del super bonus, del salario minimo e del provvedimento sul cuneo fiscale”, ha proseguito Di Maio.

Con la “non fiducia” al governo da parte del “partito di Conte” mai nessun partito si era spinto così oltre, ha aggiunto. “Non è assolutamente possibile dire che non si è votato la fiducia per l’inceneritore contenuto nel Decreto Aiuti da 15 miliardi di euro per aiutare il popolo italiano”, ha aggiunto Di Maio. “Quello è stato un caso ma anche la risoluzione sull’Ucraina che ha portato me e quasi 70 parlamentari dell’ex M5s a costituire un’altra realtà politica perché non volevamo più sottostare all’umiliazione dell’ambasciatore russo a Roma che faceva l’endorsment ala bozza di risoluzione del partito di Conte sull’Ucraina che disallinea l’Italia dall’alleanza con la Nato e l’Ue”, ha aggiunto Di Maio. “C’erano già stati altri casi di fibrillazione ma mai nessun partito si era spinto oltre. Il non voto di fiducia è stato un unicum”, ha sottolineato.

