Di Maio: “Domani in Algeria con Draghi per firmare un importante accordo sul gas”

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sarà domani mattina con il presidente del Consiglio Mario Draghi in Algeria per firmare un importante accordo sul gas. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Maddaloni per un saluto agli operatori della Croce Rossa e l’inaugurazione del Punto di ascolto per la comunità straniera. “Firmeremo un accordo sul gas per fronteggiare i potenziali ricatti russi sul gas. Purtroppo siamo in ritardo sulla diversificazione ma abbiamo tanti partner amici nel mondo che possono aiutarci”, ha detto Di Maio. “Nell’ultimo mese e mezzo sono stato in Algeria, Qatar, Angola, Congo, Mozambico e Azerbaigian e tutti ci hanno offerto disponibilità addi aumentare le forniture energetiche all’Italia e ciò ci renderà più indipendenti dai ricatti energetici”, ha detto Di Maio.

Il titolare della Farnesina ha evidenziato che serve un tetto al prezzo del gas a livello europeo: non si può sottostare a dinamiche speculative. “Le nostre famiglie, come le nostre imprese, non riescono a fronteggiare aumenti del 200 per cento nelle bollette. Dobbiamo fermare le speculazioni che non sono legate alle quantità perché oggi continuiamo a ricevere tutte le quantità dalla Russia”, ha detto Di Maio.

Il ruolo dell’Ue per porre fine alla crisi in Ucraina

Per quanto concerne la crisi in Ucraina, secondo Di Maio l’Unione europea deve recitare un ruolo di primo piano promuovendo una grande conferenza di pace. “In Ucraina stiamo venendo a conoscenza di orrori indicibili. Sotto le bombe russe ci sono donne, uomini e bambini che hanno solo la colpa di essere cittadini ucraini”, ha detto Di Maio. “C’è solo una parola diplomatica per portare la pace. L’Ue ha il dovere di promuovere tutte le azioni che servono per una grande conferenza di pace per arrivare prima a una cessate il fuoco e poi all’obiettivo più grande che è la pace”, ha detto Di Maio. “L’Italia sarà uno dei garanti sulla neutralità fra Ucraina e Russia. Ma per fare la pace bisogna essere in due e (il presidente russo Vladimir) Putin non lo sta dimostrando. Per questo abbiamo dato tutto il supporto all’Ucraina per difendersi e difendendosi l’Ucraina sta difendendo tutta l’Europa”, ha detto Di Maio.

Di Maio: “Lavoriamo per evitare il coinvolgimento diretto della Nato”

L’Italia non vuole un coinvolgimento diretto della Nato nella guerra in Ucraina, ha poi detto Di Maio. “Non lavoriamo a una no-fly zone, non lavoriamo interventi diretti della Nato. Siamo tutti d’accordo, anche il segretario generale Jens Stoltenberg, sul fatto che dobbiamo evitare una terza guerra mondiale. Per ora c’è una guerra mondiale dei prezzi: il pane, il mais, l’energia, ma un’altra cosa è coinvolgere i nostri aerei, perché al primo che viene abbattuto dobbiamo rispondere e questo significa una terza guerra mondiale”, ha detto Di Maio. “Ai confini dell’Europa stiamo potenziando tutti gli strumenti di deterrenza che servono a scoraggiare (il presidente russo Vladimir) Putin dall’avvicinarsi ai confini europei”, ha aggiunto. “Solo grazie agli ucraini abbiamo cacciato l’esercito russo dalla regione di Kiev, ed è questo che stiamo facendo insieme alle sanzioni”, ha proseguito, ricordando che “le sanzioni le stiamo imponendo per togliere soldi a Putin, soldi che servono a finanziare la sua guerra”.