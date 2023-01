Descalzi: “L’Italia non perda l’occasione di diventare l’hub europeo dell’energia”

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ieri in visita ad Algeri per accompagnare la premier Giorgia Meloni chiamata a ratificare parte di quegli accordi che permetteranno la costruzione dell’hub, spiega a “Repubblica” che “qualsiasi progetto complesso va affrontato con garbo. Spiegandolo ai cittadini, illustrando che c’è sempre un guadagno per tutti gli attori della collettività. Occorre che l’Italia ragioni in termini sistemici. Come fa da sempre la Francia, dove destra e sinistra possono litigare su tutto, ma su alcuni temi di interesse nazionale si uniscono ed esiste prima il Paese”. Nel palazzo presidenziale di Algeri è il momento di firmare i memorandum. Non è certo la prima visita di Descalzi ad Algeri.

Stavolta accompagna Meloni, aveva fatto lo stesso con Mario Draghi nell’aprile del 2022: “Con il conflitto in Ucraina hanno tutti aperto gli occhi sul fatto che in Europa non avevamo un piano di sicurezza energetica. Siamo un enorme mercato, ma a differenza di Cina, Stati Uniti e Russia l’Unione europea non ha mai avuto la possibilità di estrarre materia prima sufficiente per alimentare la sua industria”. Descalzi invita tutti a procedere per gradi e a dare il massimo per avvicinare quest’orizzonte, superando gli ostacoli. Che non mancano: “Se tutto il gas viene dal Sud e abbiamo un collo di bottiglia tra Campania, Abruzzo e Molise, il concetto di hub resta potenziale. È un grande potenziale che non si esprime”.

“Dal Sud possono arrivare al massimo 126 milioni di metri cubi al giorno, questo è il collo di bottiglia e siamo quasi al limite”, ha spiegato l’Ad di Eni. E comunque, “Snam ha già lanciato un piano di espansione che deve essere approvato da Arera, c’è una consultazione in corso. È una cosa necessaria”. E dunque, il primo passo è quello di affrancarsi dall’energia di Mosca, poi aumentare l’approvvigionamento per fare transitare una quantità sufficiente di gas che possa garantire anche una quota per partner come Austria e Germania: “Pensiamo ad un hub energetico relativamente al gas, ma per avere prezzi bassi serve sovraofferta. Il primo punto è dare sicurezza energetica a costi bassi, poi la centralità viene da sé”. Ora però è tempo di concentrarsi sull’Algeria. Esiste un gasdotto con una capacità di 36 miliardi di metri cubi di gas con il Paese, sottoutilizzata. Una di 12-14 miliardi con la Libia, che può salire. E poi ci sono Egitto, Nigeria, Mozambico e Angola. E ancora, i tubi dal Tarvisio. Il gas che arriva dalla Norvegia. Il Tap, che l’Azerbaigian “pensa di poter ampliare in qualche anno”. Infine, “i tre rigassificatori di gas naturale liquefatto, che spero presto possano diventare quattro con Piombino e cinque con Ravenna”, ha concluso Descalzi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram