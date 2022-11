Descalzi (Eni): “Nel primo trimestre importanti sviluppi strategici”

Il primo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da rilevanti sviluppi strategici per Eni: abbiamo reagito con rapidità alle mutate condizioni del mercato energetico, facendo leva sulla dimensione globale del nostro settore upstream e sulle consolidate relazioni con i paesi produttori per identificare nuove opportunità di forniture per l’Europa, incrementali e alternative a quelle esistenti. Lo ha detto l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, commentando i risultati al 31 marzo 2022. “Abbiamo concluso importanti accordi con Algeria, Egitto e Congo, e un altro ancora in Angola, che rafforzano ulteriormente le attività congiunte con le società di stato locali con l’obiettivo di promuovere maggiori flussi di export di gas naturale a beneficio dell’Italia e dell’Europa nel contesto della transizione verso un’economia decarbonizzata: durante il trimestre abbiamo concluso con successo l’iter di quotazione della nostra consociata upstream norvegese, Var Energi, della quale adesso deteniamo il 64 per cento, e abbiamo lanciato con Bp l’operazione di integrazione dei rispettivi rilevanti portafogli upstream in Angola”, ha detto, sottolineando il progresso di Plenitude verso la quotazione entro il 2022 e il completamento dell’offerta iniziale di sottoscrizione presso il listino londinese delle azioni di Neoa, un veicolo che identificherà opportunità di acquisizioni nei settori della decarbonizzazione e transizione energetica.

La nostra performance, ha continuato l’Ad della societĂ energetica, ha dimostrato “soliditĂ e resilienza nel primo trimestre dell’anno, in un contesto di estrema volatilitĂ dei prezzi e di incertezza a causa della guerra in corso e delle tensioni internazionali: abbiamo conseguito un Ebit adjjusted di Gruppo di 5,2 miliardi di euro, con un incremento di 3,9 rispetto al primo trimestre 2021 dovuto al robusto andamento della E&P grazie al forte scenario prezzi, e di Ggp sostenuto dalla crescita del business internazionale del Gnl e dalla flessibilitĂ del nostro portafoglio di approvvigionamento”. “Abbiamo realizzato un utile netto di 3,3 miliardi: era cruciale che in un mercato caratterizzato da tale volatilitĂ , rimanessimo finanziariamente disciplinati e in tal modo abbiamo generato un free cash flow organico di 1,8 miliardi, nonostante i maggiori fabbisogni di capitale circolante connessi alla stagionalitĂ delle vendite di gas resi ancora piĂą accentuati dall’aumento delle quotazioni delle materie prime”, ha detto, sottolineando “un trimestre di evidenti progressi nell’attuazione della nostra strategia volta a garantire sicurezza e sostenibilitĂ del sistema energetico, mantenendo il nostro forte impegno a una giusta transizione energetica e alla creazione di valore per i nostri stakeholders”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram