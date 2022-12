Delegato della Cina all’Onu: “Sanzioni alla Corea del Nord inutili per la denuclearizzazione”

Le sanzioni non contribuiranno alla denuclearizzazione della Penisola coreana ma causeranno piuttosto “un’escalation con conseguenze umanitarie”. Lo ha detto il rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Zhang Jun, motivando il veto che la Cina ha opposto alla proposta statunitense di intensificare le sanzioni contro la Corea del Nord in risposta ai test di missili balistici effettuati da Pyongyang nei primi mesi del 2022. Gli Stati Uniti “non dovrebbero attribuire enfasi unilaterale all’attuazione delle sanzioni. Dovrebbero anche lavorare per promuovere una soluzione politica della questione”, ha affermato Zhang, secondo cui la negoziazione è l’unica modalità per alleviare le tensioni.

Cina e Russia hanno bloccato ieri un tentativo degli Stati Uniti di imporre sanzioni ancor più severe alla Corea del Nord, in risposta ai numerosi test di missili balistici effettuati da Pyongyang nei primi mesi del 2022. Sia Pechino che Mosca hanno fatto ricorso al loro potere di veto presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu): l’ambasciatore della Cina all’Onu, Zhang Jun, ha ribadito la posizione ufficiale di Pechino secondo cui le sanzioni non sono uno strumento efficace per perseguire la denuclearizzazione della Penisola Coreama. “La posizione di voto della Cina si basa sulla nostra valutazione in merito all’efficacia di questa proposta nel portare ad una soluzione. Forse c’è chi non vuole far altro che perpetuare questa situazione a beneficio delle sue ciniche intenzioni”, ha dichiarato l’ambasciatore riferendosi agli Stati Uniti.

La bozza presentata al Consiglio di sicurezza Onu dagli Stati Uniti puntava a “limitare ulteriormente la capacità della Corea del Nord di far progredire i suoi programmi illegali di armi di distruzione di massa”, e a “semplificare il regime di attuazione delle sanzioni e agevolare ulteriormente la consegna di aiuti umanitari a quanti ne necessitano”, aveva dichiarato prima del voto un funzionario del dipartimento di Stato Usa. Il regime sanzionatorio imposto dall’Onu alla Corea del Nord nel 2006 è stato progressivamente irrigidito negli anni successivi per limitare la capacità di Pyongyang di finanziare i propri programmi di armamenti. Negli ultimi anni, però, Cina e Russia hanno chiesto un allentamento delle sanzioni a fini umanitari.

I Media di Stato della Corea del Nord non hanno rivendicato né commentato il lancio di tre missili balistici effettuato dalla Corea del Nord nella mattinata di mercoledì 25 maggio, all’indomani della conclusione di un viaggio ufficiale del presidente Usa Joe Biden nella regione. I media nordcoreani sono soliti dare notizia dei test balistici effettuati da Pyongyang il giorno successivo, ma hanno mantenuto il riservo dopo i lanci del 4, 7 e 12 maggio. Tra le 6 e le 6.42 di mercoledì la Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici al largo della sua costa orientale. Lo hanno riferito le forze armate della Corea del Sud, secondo cui uno dei missili lanciati aveva portata intercontinentale.

Il ministero della Difesa giapponese ha confermato a sua volta il lancio dei tre missili, precisando che almeno due erano missili balistici: il primo ha raggiunto un’altitudine massima di 550 chilometri, inabissandosi nel mar del Giappone a 300 chilometri dal sito di lancio; il secondo, invece, ha raggiunto un’altitudine massima di 50 chilometri e ha raggiunto una distanza di 750 chilometri dal sito di lancio. Durante il vertice del Quad che si è tenuto ieri a Tokyo, in Giappone, il premier giapponese Nobuo Kishi aveva criticato i recenti test balistici nordcoreani, definendoli “una minaccia inaccettabile per la pace, la stabilità e la sicurezza del Giappone e della comunità internazionale”.

