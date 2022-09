Degenera la crisi con il Ruanda: caccia ai tutsi nella Repubblica democratica del Congo

Denunciati nelle ultime settimane sia dalla Missione delle Nazioni Unite in Rdc (Monusco) sia da blocchi regionali come l’Unione africana, gli appelli all’odio etnico, esacerbati dagli attacchi del gruppo ribelle M23, hanno prodotto un violento movimento di persone ostili “all’invasore ruandese”, alcune delle quali decise ad agire in modo autonomo per rintracciare cittadini di etnia tutsi o semplicemente ruandofoni residenti nel Paese

La crisi politica scoppiata fra la Repubblica democratica del Congo (Rdc) ed il Ruanda per gli attacchi in territorio congolese di un gruppo ribelle a prevalenza tutsi – il Movimento del 23 marzo (M23) – sta degenerando in un preoccupante conflitto etnico, con toni e dinamiche che richiamano per alcuni aspetti quelli vissuti nel 1994 in Ruanda, alla vigilia del genocidio in cui oltre 800 mila persone – prevalentemente tutsi – furono uccise in soli tre mesi.

Denunciati nelle ultime settimane sia dalla Missione delle Nazioni Unite in Rdc (Monusco) sia da blocchi regionali come l’Unione africana, gli appelli all’odio etnico hanno prodotto in Rdc un violento movimento di persone ostili “all’invasore ruandese”, alcune delle quali decise ad agire in modo autonomo per rintracciare cittadini di etnia tutsi o semplicemente ruandofoni residenti in Congo.

È in questo clima che alla partecipata manifestazione anti-ruandese tenuta la scorsa settimana a Goma, capoluogo della provincia orientale del Nord Kivu, sono seguiti episodi in cui gruppi di congolesi armati di machete hanno creato capannelli sulle strade delle province orientali, bloccando le auto al loro passaggio ed affermando di voler scovare cittadini di etnia tutsi. Preoccupanti video circolanti su Twitter mostrano in azione uomini dai toni minacciosi e in alcuni casi vestiti di casacche dai toni militari, elemento quest’ultimo che ha spinto il governo congolese a vietarne l’uso.

Intervistato ieri sera al telegiornale dell’emittente nazionale “Rtnc”, il ministro dell’Interno congolese Daniel Aselo Okito ha invitato i leader dei partiti politici locali a responsabilizzare i propri iscritti e ha vietato ai loro membri di indossare “divise o qualsiasi insegna simile a quelle della polizia e dell’esercito”, nel tentativo di contrastare la “caccia ai tutsi” messa in atto da alcuni gruppi di cittadini. “I funzionari dei servizi di intelligence e delle entità politico-amministrative devono fare tutto il possibile per mettere le mani su queste persone incivili: non è consentito a un privato cittadino congolese né ad un partito politico attribuirsi questi poteri”, ha dichiarato ancora Aselo. Il ministro ha quindi ordinato ai servizi di polizia e dell’esercito di arrestare chiunque porti avanti questi appelli all’odio etnico, ed invitato il ministero della Giustizia a “dare istruzioni ai magistrati affinché chi viene arrestato sia portato davanti ai giudici in flagranza di reato”. “Non possiamo accettare che si tengano discorsi simili (di odio)”, ha ribadito.

Le dichiarazioni del ministro Aselo sono la prima reazione governativa all’escalation di toni che nel fine settimana ha portato in Rdc al linciaggio di un commerciante di etnia tutsi banyamulenge, la stessa degli appartenenti all’M23. A denunciare l’esecuzione è stata la Mahoro Peace Association (Mpa), precisando su Twitter che il linciaggio di Kalima, città mineraria orientale, si inquadra nei preoccupanti appelli ad eliminare i cittadini tutsi ed i ruandofoni residenti in Rdc. “Condanniamo l’assassinio del signor Semutobo (commerciante di etnia Banyamulenge) a Kalima”, si legge nel post, nel quale l’associazione invita la missione delle Nazioni Unite in Rdc (Monusco) a proteggere tutsi e cittadini di lingua ruandese residenti in Congo.

A denunciare gli appelli all’odio ai danni di cittadini tutsi erano stati di recente anche gli stessi ribelli dell’M23, che nell’annunciare i successi della loro offensiva nel Nord-Kivu avevano espresso biasimo “per il clima malsano che si è insidiato nel Paese in seguito a molteplici appelli alla violenza, all’omicidio, all’odio etnico e alla xenofobia da parte di responsabili civili e politici del Paese”. Secondo i miliziani, delle liste di nomi da eliminare sarebbero state stilate e lette sui media locali con i luoghi in cui si nasconderebbero ufficiali delle Forze armate congolesi di etnia tutsi o semplicemente ruandofoni, incluse le maggiori città del Paese come Kinshasa, e una parola d’ordine sarebbe stata fornita come segnale per ucciderli. “L’M23 non rimarrà semplice osservatore di questa situazione”, hanno scritto i ribelli, dicendosi pronti a “risolvere la crisi in modo pacifico tramite negoziati diretti con il governo di Kinshasa”, ma sottolineando che le loro forze continueranno “a rispondere senza esitare ad ogni iniziativa offensiva, da qualsiasi parte essa provenga”.

Nel frattempo, sul piano militare, negli ultimi giorni il gruppo ribelle ha annunciato la conquista della località di Tchengerero, nel Nord Kivu, dopo aver respinto un attacco delle Forze armate congolesi (Fardc) e dei loro alleati – le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fldlr, principale gruppo ribelle hutu ruandese) e le milizie Mai-Mai -, scoraggiando l’offensiva nemica prima a Bunagana e quindi a Tchengerero. Secondo fonti congolesi, i ribelli M23 si troverebbero ora a cinque chilometri da Rutshuru, dopo aver conquistato nei giorni scorsi anche le città di Rwankuba, Kibanda, Rangira e Matebe. Sul più ampio fronte regionale, l’intensificarsi dei dissapori con il Ruanda ha spinto il presidente congolese Felix Tshisekedi a rilanciare la richiesta di dispiegamento della forza militare congiunta nata dai Paesi aderenti alla Comunità dell’Africa orientale (Eac), riuniti oggi a Nairobi proprio per discutere di questo tema.

Nell’accogliere “con favore” la proposta del presidente keniota Uhuru Kenyatta di schierare la nuova forza militare regionale come tentativo di portare la pace nelle province congolesi “prese di mira dal M23 e dal Ruanda”, il governo congolese ha tuttavia fatto sapere che “non accetterà la partecipazione” di Kigali a questa stessa forza. Dichiarazioni che arrivano dopo che di recente un agente di polizia congolese ha sparato alle guardie di frontiera del Ruanda posizionate nell’area di Goma-Rubavu, ritenuta zona neutra, prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza di Kigali. Secondo fonti della sicurezza ruandesi, un militare “non identificato” della Rdc armato con un fucile modello Ak-47 ha attraversato d’improvviso la linea frontaliera aprendo il fuoco, prima di essere ucciso dalla polizia ruandese. L’episodio ha riaperto in un attimo la crisi diplomatica ricucita a fatica nelle scorse settimane dalla mediazione del presidente senegalese e presidente di turno dell’Unione africana Macky Sall insieme all’omologo angolano Joao Lourenco nel ruolo di presidente della Conferenza internazionale della regione dei Grandi Laghi (Cirgl).

Le tensioni fra Kigali e Kinshasa sono cresciute fortemente negli ultimi mesi dopo la ripresa dei combattimenti fra l’esercito congolese e l’M23, esplodendo in occasione della cattura di due militari ruandesi in territorio congolese, rilasciati in seguito solo dopo faticosi negoziati. In questo contesto, le autorità di Kinshasa hanno convocato il mese scorso per consultazioni l’ambasciatore ruandese Vincent Karega, il quale è stato ricevuto dall’assistente del vicepremier e ministro degli Affari esteri Christophe Lutundula. Le accuse di sostenere i ribelli M23 sono state respinte dal governo di Kigali che, per voce del ministro degli Esteri Vincent Biruta, le ha definite “prive di fondamento”, accusando al contrario le Fardc di aver collaborato per molti anni con i ribelli delle Fdlr, “tollerate e preservate dalla Rdc” pur perseguendo “un sinistro piano a lungo termine per destabilizzare il Ruanda”.

In seguito alla recrudescenza degli scontri con i ribelli, il Ruanda ha dispiegato da settimane le sue truppe al confine con la Rdc, innescando ulteriori tensioni con le autorità di Kinshasa. In risposta il governo congolese ha dichiarato l’M23 “movimento terroristico” e ha convocato l’ambasciatore ruandese a Kinshasa per informarlo della decisione, oltre ad annunciare la sospensione immediata dei voli della compagnia Rwandair verso la Rdc a seguito del presunto sostegno del Ruanda ai ribelli. Con una decisione stabilita dal Consiglio superiore della difesa, presieduto dal presidente Tshisekdi, il governo di Kinshasa ha quindi dichiarato che in quanto “movimento terroristico” l’M23 sarà escluso dal processo (di pace) di Nairobi.

L’M23, composto principalmente da combattenti di etnia tutsi, è una delle principali forze combattenti nella Rdc che nel 2012 prese il controllo del capoluogo regionale del Nord Kivu, Goma. Successivamente il gruppo ha avviato dei colloqui con il governo congolese ma ha proseguito la lotta armata sostenendo che le sue richieste non siano mai state soddisfatte. I combattimenti tra le Fardc e i ribelli dell’M23 sono ripresi alcune settimane fa in particolare nel territorio di Rutshuru, nella provincia del Nord Kivu, dove nel febbraio 2021 fu ucciso in un’imboscata l’ambasciatore d’Italia a Kinshasa, Luca Attanasio, insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo.

Poco prima della ripresa dei combattimenti, lo scorso 19 maggio il gruppo M23 aveva emesso un comunicato in cui accusava le Fardc di aver schierato rinforzi nell’area attingendo ai membri di gruppi armati firmatari dell’accordo di pace e di aver bombardato le sue posizioni a Gasina, Rushari e Runyoni. I combattimenti sono ripresi in un momento in un momento delicato in cui le autorità di Kinshasa stanno cercando di rilanciare i colloqui diretti con i gruppi armati nel quadro del cosiddetto processo di Nairobi. In questo senso, emissari del governo – tra cui rappresentanti della presidenza congolese e l’ambasciatore keniota distaccato a Kinshasa – sono stati inviati nell’Ituri e nelle due province del Kivu per incontrare i delegati dei ribelli, delle milizie e di altri movimenti armati. Ai colloqui non partecipa però l’ala del M23 guidata da Sultani Makenga e Bertrand Bisimwa, il che fa presagire l’assenza di questo gruppo dalla seconda fase dei colloqui diretti con i gruppi armati prevista per giugno nella capitale keniota Nairobi.

