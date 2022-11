Def, Orlando: “Misure per famiglie e imprese non sufficienti, ne serviranno altre”

Gli oltre 5 miliardi stanziati nel Def per aiutare imprese e famiglie “non credo saranno sufficienti, abbiamo messo in conto che servono altre misure, valuteremo poi quali”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in collegamento con la trasmissione “Agorà” su Rai3. “Se nei primi mesi dell’anno, per fare fronte alla situazione, abbiamo speso di più di quanto previsto dal Def, dovremmo fare ulteriori passi. Soprattutto per sostenere l’impatto dell’aumento del costo energia, delle materie prime e dell’inflazione”, ha spiegato. “Abbiamo un pezzo del mondo del lavoro che è povero, uno che rischia di impoverirsi e una parte di imprese che rischia di non farcela”, ha aggiunto il ministro.

Sul salario minimo, Orlando ha affermato che “io non so se si riuscirà a trovare un accordo generale, ma tutti i passi che possono andare nella direzione del rafforzamento della contrattazione e anche della garanzia che ci sia un minimo riconosciuto che derivi anche dai meccanismi di contrattazione, devono essere fatti”. “Il salario minimo è un obiettivo giusto”, ha sottolineato il ministro.

Orlando: “Invio armi in Ucraina è via obbligata”

Durante la trasmissione, Orlando ha affrontato anche il tema sull’invio delle armi in Ucraina affermando che “penso sia una via obbligata”. Il ministro ha spiegato che “l’Italia rifiuta nel suo spirito la guerra, vuole la pace, ma per difenderla in alcuni momenti è necessario aiutare chi si difende”. Secondo Orlando “bisogna costruire il massimo di pressione, in Europa e in Italia, per avviare un percorso che passa però anche per l’invio delle armi”, ha aggiunto sottlineando che “l’Europa deve dire che sanzioni intende attuare quando sarà in grado di farlo, perché se non c’è unità diminuisce la sua stessa deterrenza nei confronti della Russia. Se servono altre sanzioni devono essere costruite diplomaticamente per poi essere annunciate”. Contemporaneamente, ha aggiunto, bisogna costruire gli strumenti per “affrontare gli shock altrimenti rischiamo di avere una ulteriore divaricazione tra i Paese perché gli effetti non sono uguali per tutti”.

