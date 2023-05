Decreto Ponte: via libera dall’Aula della Camera

Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con 182 sì, 93 no ed un astenuto, al decreto recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, vale a dire il ponte sullo Stretto di Messina. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato e deve essere convertito in legge, pena la decadenza, entro il prossimo 30 maggio.

Le misure, si legge nell’analisi tecnico-normativa, sono finalizzate “a consentire la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e le connesse opere di adduzione del traffico ferroviario e stradale, riavviando l’iter realizzativo dell’opera, attraverso la riviviscenza della società Stretto di Messina Spa dei contratti dalla medesima stipulati, nonché la risoluzione del contenzioso pendente. Il provvedimento si rende necessario per pervenire in tempi rapidi alla realizzazione dell’opera e favorire lo sviluppo della mobilità in coerenza con il programma di governo. L’intervento normativo produce un impatto positivo sullo sviluppo socioeconomico dell’area dello Stretto, incidendo favorevolmente, nel breve periodo, sulle imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera e, nel lungo periodo, sugli operatori economici e gli altri utenti (cittadini e turisti) che usufruiranno del collegamento stabile fra la Sicilia e la Calabria. Il provvedimento prevede, infatti, un ampio e articolato programma di potenziamento e riqualificazione delle linee ferroviarie e dei collegamenti stradali, che modificherà nel tempo le scelte localizzative e di approdo di taluni traffici, e consentirà di ridurre il divario tra il Sud e il resto del Paese, con effetti positivi anche sui livelli occupazionali.

Sotto il profilo ambientale – continua ancora l’analisi tecnico-normativa -, la realizzazione del ponte consentirà una riduzione delle emissioni inquinanti grazie allo sviluppo del traffico ferroviario e gommato in sostituzione di quello effettuato mediante traghetti, in linea con gli obiettivi fissati dal Green deal europeo. La riduzione del traffico dei traghetti nell’area dello Stretto produrrà, altresì, benefici in termini di sicurezza, riducendo il pericolo di collisioni e disastri ambientali”. Saranno cinque i componenti del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina Spa: due amministratori, che ricopriranno rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, saranno nominati dal ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli altri membri del Consiglio di amministrazione verranno nominati, rispettivamente, uno dalla regione Calabria, uno dalla Regione siciliana e uno congiuntamente dalle società Rfi e Anas.

La quota di maggioranza della società Stretto di Messina Spa, pari al 51 per cento, sarà affidata al ministero dell’Economia e delle Finanze, che eserciterà i diritti dell’azionista, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La quota restante del capitale sarà attribuita a Rfi, Anas e alle regioni Sicilia e Calabria.

