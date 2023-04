Decreto Pnrr: ecco gli ordini del giorno di M5s e sinistra contro il termovalorizzatore a Roma

Sono due gli ordini del giorno contro la realizzazione del termovalorizzatore a Roma, presentati rispettivamente dal Movimento cinque stelle e dall’Alleanza Verdi e Sinistra al decreto sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’esame dell’Aula della Camera. Dopo l’illustrazione, prevista questa sera, gli ordini del giorno saranno votati nella seduta di domani mattina.

L’ordine del giorno del M5s, che come prima firma ha quella del capogruppo a Montecitorio, Francesco Silvestri, impegna il governo “ad adottare adeguate iniziative di carattere normativo e amministrativo volte a promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti, escludendo la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento o che utilizzino rifiuti come combustibile, compresi i procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell’autorizzazione, e favorendo la dismissione progressiva degli impianti esistenti, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, con l’obiettivo primario di preservare la qualità dell’aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica da fenomeni potenzialmente inquinanti”.

L’ordine del giorno di Avs, a prima firma del deputato Filiberto Zaratti, impegna dal canto suo l’esecutivo “ad escludere dai poteri del commissario straordinario del governo quella di autorizzare nuovi impianti di incenerimento nel territorio di Roma Capitale, nel rispetto del pacchetto Economia circolare dell’Unione europea e del Piano regionale dei rifiuti del Lazio”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram