Decreto lavoro, Meloni: “E’ il più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni”

“Abbiamo liberato un tesoretto da 4 miliardi grazie al coraggio di alcuni provvedimenti su superbonus e accise e destiniamo l’intero ammontare di quel tesoretto al più importante taglio sulle tasse degli ultimi decenni. Con il taglio del cuneo fiscale “ci saranno aumenti fino a 100 euro e io non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato per commentare l’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto Lavoro. “Tagliamo il cuneo contributivo di 4 punti e questo si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di Bilancio così, fino a fine anno, abbiamo un taglio di 6 punti percentuale per chi ha redditi fino a 35 mila euro e di 7 punti percentuali per i redditi più bassi, fino a 25 mila euro. È una scelta di cui io vado profondamente fiera” ha aggiunto spiegando che “nel giorno della Festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la propria condizione”. Meloni parla poi della riforma del reddito di cittadinanza. “Noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Confermiamo ed anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, ovvero le famiglie in difficoltà. Ma chi può lavorare viene inserito in un percorso di formazione. Infine ci occupiamo del lavoro e delle persone con difficoltà” incentivando le assunzioni. “Io sono molto fiera che il governo abbia scelto di celebrare il Primo maggio con i fatti e non con le parole e credo fosse dovuto un ulteriore sostegno ad un’economia che pur in difficoltà ci sta dando grandi soddisfazioni, con una crescita superiore a quella delle altre nazioni europee. Buon Primo maggio a tutti”, ha concluso.







Il chiarimento del ministero dell’Economia

Circa 4 miliardi di euro vengono destinati, nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2023 (senza ulteriori effetti sulla tredicesima), all’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio. E’ quanto chiarisce il ministero dell’Economia e delle finanze in merito al decreto Lavoro. Lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3 per cento al 7 per cento per i redditi fino a 25 mila euro mentre viene innalzato dal 2 per cento al 6 per cento per i redditi fino a 35 mila. L’aumento nella busta paga dei dipendenti viene stimato, nel periodo luglio-dicembre, fino a 100 euro mensili di media.

“Bisogna commentare le norme dopo che sono state approvate perché fare commenti sulle bozze porta a fare valutazioni sbagliate: abbiamo voluto riorganizzare le causali di rinnovo e di proroga dei contratti a termine, affidandoci alla contrattazione collettiva. Mi stupisce che i sindacati possano essere preoccupati di questo” ha affermato la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, ai microfoni di Rainews. “L’intervento è di valorizzazione e di spinta ai rinnovi di contratto”, ha aggiunto.

“Investiamo sui lavoratori e le famiglie. Abbassiamo le tasse fino a 7 punti per i redditi più bassi: è un aiuto reale contro il carovita e la risposta concreta alle chiacchiere. Entrano in vigore anche ulteriori benefici per i lavoratori che hanno figli. Continuiamo sulla strada responsabile della crescita concentrandoci sulle emergenze sociali” afferma il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, commentando l’approvazione dal parte del Consiglio dei ministri del decreto Lavoro con interventi a sostegno dei lavoratori che prevedono, in particolare, il taglio di ulteriori 4 punti del cuneo fiscale e contributivo e fringe benefit esentasse fino a 3 mila euro per i dipendenti con figli.

DECRETO LAVORO: LA BOZZA

“È istituito, a decorrere dal primo gennaio 2024, l’Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro”. E’ quanto si legge nell’articolo I della bozza del decreto Lavoro.

Per la nuova misura viene autorizzata la spesa complessiva di 5.472,7 milioni di euro per l’anno 2024, 5.695,0 milioni di euro per l’anno 2025, 5.623,6 milioni di euro per l’anno 2026, 5.733,6 milioni di euro per l’anno 2027, 5.844,7 milioni di euro per l’anno 2028, 5.958,0 milioni di euro per l’anno 2029, 6.073,6 milioni di euro per l’anno 2030, 6.191,4 milioni di euro per l’anno 2031, 6.311,6 milioni di euro per l’anno 2032, 6.434,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

L’Assegno di inclusione – si legge nella bozza – è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età. Fra i requisiti richiesti un Isee non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni; un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza. Il predetto requisito anagrafico di 67 anni è adeguato agli incrementi della speranza di vita.

REDDITO DI CITTADINANZA

“Ai fini della prosecuzione della prestazione del reddito di cittadinanza è autorizzata la spesa di 384 milioni di euro per l’anno 2023” si legge ancora.

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE

Può arrivare fino al 7 per cento il taglio dei contributi previdenziali. Nella bozza delle decreto Lavoro si legge infatti che “per i periodi di paga dal primo luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero stabilita dal primo periodo in due punti percentuali è elevata a sei punti percentuali, fermi restando l’ulteriore incremento di un punto percentuale dell’esonero disciplinato dal medesimo primo periodo e quanto previsto dal secondo periodo del presente comma”.

FONDO PER ATTIVITA’ EDUCATIVE

Al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, secondo quanto previsto dalla bozza “è istituito, nello stato di previsione della spesa del ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l’anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori”.

FRINGE BENEFIT

Sale a 3 mila euro il tetto dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Nell’articolo 35 del testo si legge infatti che “Limitatamente al periodo d’imposta 2023, in deroga a quanto previsto, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3 mila euro”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram