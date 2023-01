Decreto Elezioni: via libera unanime dall’Aula della Camera

Via libera unanime da parte dell’Aula della Camera, con 288 sì e nessun voto contrario, al decreto recante disposizioni urgenti in materia di prolungamento delle operazioni di votazione. Il testo passa, ora, all’esame del Senato. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il prossimo 10 febbraio, pena la decadenza, prevede che le operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2023 si svolgano, in deroga a quanto stabilito dalla legge di Stabilità per il 2014, oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Il prossimo 12 e 13 febbraio si svolgeranno le elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

