Danimarca: oggi il vertice India-Paesi nordici

Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, in visita a Copenaghen, dove ieri ha incontrato l’omologa danese, Mette Frederiksen, prenderà parte oggi al secondo vertice India-Paesi nordici, ospitato dalla Danimarca. Oltre a Modi e Frederiksen, interverranno le prime ministre Katrin Jakobsdottir per l’Islanda, Magdalena Andersson per la Svezia, Sanna Marin per la Finlandia e il primo ministro Jonas Gahr Store per la Norvegia. L’evento si concentrerà sulla ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus, sul cambiamento climatico, sull’innovazione e la tecnologia, sull’evoluzione dello scenario di sicurezza globale e sulla cooperazione nella regione artica. Il summit precedente risale al 2018 e si tenne a Stoccolma. Al termine Modi, prima di tornare in India, farà una sosta a Parigi per incontrare il presidente della Francia, Emmanuel Macron.

La giornata di ieri è stata dedicata agli impegni bilaterali. Frederiksen e Modi con le rispettive delegazioni hanno esaminato lo stato della relazione, elevata a partenariato strategico verde nel 2020. Le discussioni hanno riguardato, in particolare, la cooperazione nel settore delle energie rinnovabili, lo sviluppo delle competenze, il commercio e gli investimenti, la salute e la cooperazione culturale. Le parti hanno espresso soddisfazione per i progressi – soprattutto nei settori delle energie rinnovabili, della salute, del trasporto marittimo e dell’acqua – e hanno deciso di rafforzare ulteriormente la cooperazione nelle fonti rinnovabili, nell’ottica della diversificazione e dell’azione per il clima. A questo scopo è stato lanciato un dialogo di livello ministeriale sulla politica energetica.

Inoltre, sono stati sottoscritti un memorandum d’intesa sullo sviluppo delle competenze e la formazione professionale e imprenditoriale e il programma di scambi culturali per il periodo 2022-2026. È stata ufficializzata l’adesione dell’India all’International Center for Antimicrobial Resistance Solutions (Icars), su invito danese. Sono state firmate dichiarazioni di intenti in materia di migrazione e mobilità e di cooperazione nella zootecnia e nell’industria lattiero-casearia. Infine, sono state scambiate lettere di intenti tra il ministero dei Porti e della navigazione indiano e il Centro di eccellenza sulla navigazione verde danese; tra il ministero dell’Acqua indiano e quello dell’Ambiente danese; tra l’agenzia Invest India e l’Università tecnica di Danimarca per la collaborazione nella promozione delle start-up.

Modi e Frederiksen hanno anche partecipato a un forum d’impresa ospitato dalla Confederazione dell’industria danese. Per l’India erano presenti rappresentanti delle compagnie Bajaj Finserv, Bharat Forge, Dalmia Cement, Hindustan Ports Private Limited, Hiranandani Group, Indian Hotels Company, Oyo Rooms, Pi Industries, ReNew Power, State Bank of India, Tech Mahindra, Suzlon Energy e dell’agenzia Invest India. Per la Danimarca c’erano rappresentanti di Avk, Baettr, Carlsberg, Copenhagen Infrastructure Partners, Cowi, Danfoss, Dsv, Foss, Grundfos, Haldor Topsoe, Hempel, Iss, Wind Power Blades, Ramboll, Rockwool e Orsted. Modi è stato anche ricevuto dalla regina di Danimarca, Margherita II, e ha incontrato una rappresentanza della comunità indiana.

Quella in Danimarca è la seconda tappa di un viaggio ufficiale in Europa iniziato il 2 maggio a Berlino. Modi ha incontrato il cancelliere della Germania, Olaf Scholz, con cui ha avuto un colloquio e insieme al quale ha poi presieduto le consultazioni intergovernative biennali. Nell’occasione i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta per la partnership sullo sviluppo verde e sostenibile. Nella stessa giornata sono state adottate dichiarazioni congiunte anche per la collaborazione in Paesi terzi, la connessione crittografata diretta tra ministeri degli Esteri, la migrazione e la mobilità, la formazione avanzata di dirigenti indiani. A ciò si aggiunge un documento specificamente dedicato alle energie rinnovabili. Infine, in incontri virtuali collegati alle consultazioni, sono state firmate dichiarazioni riguardanti la cooperazione in materia di idrogeno, agroecologia e ripristino del paesaggio. Modi e Scholz hanno partecipato anche a una tavola rotonda insieme a rappresentanti di imprese dei loro Paesi.

