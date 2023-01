Dalla pedopornografia alle truffe on-line, aumentano nel Lazio i reati informatici

Pedopornografia online, ma anche accessi abusivi a sistemi informatici pubblici o privati, fino al financial cybercrime. Il 2022 è stato un anno di intenso impegno per gli agenti della polizia postale del Lazio chiamati ad investigare su diversi fronti digitali. Nella Regione sono stati oltre 280 i casi di pedo-pornografia, tra questi oltre 90 casi di adescamento e abusi su minori, 176 casi di sextortion, con incremento rispetto all’anno precedente di 56 casi. Sono quindi state avviate numerose indagini, che hanno portato all’esecuzione di 95 perquisizioni, all’arresto di 12 persone ed alla denuncia in stato di libertà di 105 soggetti indagati a vario titolo per i reati di adescamento di minori, di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e sextortion. Nel corso di tale attività sono stati esaminati 15.552 spazi virtuali procedendo al sequestro di oltre 11.486 gigabyte di contenuti multimediali di illecita natura.

Dei 12.947 casi di accessi abusivi a sistemi informatici rilevati nel 2022 a livello nazionale dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica, 1690 casi sono stati effettuati nel Lazio. Di questi 60 proposti nei confronti di infrastrutture pubbliche e oltre 1500 diretti a privati e aziende. In particolare sono triplicati rispetto all’anno precedente gli attacchi a sistemi informatici di infrastrutture sia pubbliche, che ai sistemi elettronici in danno di privati. Nell’ambito dell’attività di prevenzione sono state altresì inviate ai referenti già individuati nell’ambito dei protocolli di intesa per il monitoraggio delle infrastrutture critiche di competenza, 156 segnalazioni inerenti a oltre 1000 eventi di sicurezza informatica relativi a vulnerabilità, violazioni di dati, diffusione di malware o altre attività malevoli contro sistemi informatici, corredati dai relativi Ioc (indici di compromissione). Sono inoltre stati effettuati nr. 21 interventi presso operatori dei servizi essenziali (Ose) del Lazio o altre aziende private i cui sistemi informatici sono risultati compromessi da attività malevola. Sono stati implementate le sottoscrizioni di protocolli di intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici, rispettivamente con l’Asl Roma 1, e con la società Bulgari.

Sono stati invece 30 i casi di cyberstalking trattati nel Lazio, mentre oltre 400 i casi di diffamazione, oltre 250 casi di minacce e molestie in rete e oltre 600 casi di profili fake e trattamento illecito di dati personali. Tra i reati di maggior allarme sociale spiccano 30 casi di revenge porn, 38 richieste di aiuto con propositi suicidari. L’attività investigativa in questo settore ha portato alla denuncia di 102 persone per aver commesso reati annoverati nella legge 19 luglio 2019 n. 69, cosiddetto “Codice Rosso”, estorsioni a sfondo sessuale, molestie, minacce, diffamazioni sui social network ed all’esecuzione di 11 perquisizioni locali. Nel 2022 sono state rivolte alle rispettive Questure, quali autorità locali di Pubblica Sicurezza, 12 istanze di ammonimento nei confronti degli autori delle condotte moleste.

Nell’ambito delle truffe on line e del Financial Cybercrime nel Lazio sono stati trattati dagli agenti della polizia Postale 2595 casi e monitorati circa 2561 spazi virtuali, principalmente siti di e-commerce e portali che offrono opere dell’ingegno o servizi di investimento. L’attività investigativa ha portato all’arresto di 2 persone ed alla denuncia di 382 soggetti. Nel corso delle 53 perquisizioni eseguite è stato possibile operare il sequestro ed il recupero di ingenti somme di denaro originariamente sottratte ai rispettivi titolari. Le attività investigative del Centro in materia di e-commerce e telefonia, sono riferibili ad una vasta casistica che va dall’utilizzo fraudolento delle carte di credito alla falsa vendita on line di biglietti per eventi vari (come concerti e partite di calcio), ai falsi annunci di locazione di case vacanza pubblicati in rete internet, alle false vendite on line di materiale vario su siti “civetta”, nonchè principalmente vari siti e portali che offrono opere dell’ingegno o servizi di investimento (Trading online). Particolare allarme sociale destano 33 truffe romantiche e 295 casi di cittadini che hanno perso buona parte dei propri risparmi credendo erroneamente di fare investimenti attraverso il trading on-line, con un incremento di tali casi rispetto all’anno precedente del 40 per cento.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram