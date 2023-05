Dalla Cina al Mediterraneo: perché l’Ue punta sulla Rotta di trasporto transcaspica

Tra i numerosi accordi di cooperazione firmati ieri a Xi’an dal presidente cinese Xi Jinping e dal kazakho Kassym-Jomart Tokayev ve n’è uno che riguarda lo sviluppo della Rotta internazionale di trasporto transcaspica (Titr), il cosiddetto Corridoio di mezzo cui anche l’Europa guarda con crescente attenzione per aggirare la Russia e potenziare i commerci con l’Estremo oriente passando per l’Asia centrale, il Mar Caspio, il Caucaso e, infine, il Mediterraneo.

Si tratta di un’iniziativa infrastrutturale basata sullo sviluppo di porti e di linee ferroviarie, che nasce dieci anni fa su impulso dei Paesi dell’Asia centrale (Kazakhstan in testa) e del Caucaso, ma che trova nuovo slancio dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, con la necessità dei Paesi europei di trovare una rotta di trasporto alternativa per i commerci con la Cina e con il sud-est asiatico. Dal punto di vista geografico, il Corridoio di mezzo rappresenta la rotta più breve esistente tra la Cina occidentale e l’Europa e, soprattutto, consente di evitare l’utilizzo della rete ferroviaria russa e le conseguenti sanzioni imposte dall’Occidente nei confronti di Mosca dopo lo scoppio della guerra.

Alla Rotta internazionale di trasporto transcaspica ha fatto riferimento l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, in occasione della sua visita in Asia centrale del novembre dello scorso anno. “Dobbiamo approfondire i nostri legami con la regione – ha detto nell’occasione – e puntare sul vasto potenziale che essa offre in termini di forniture energetiche, di materie prime e di nuovi corridoi di trasporto che non dipendano dalla Russia, come il Corridoio di mezzo”. L’Italia, con la sua posizione geografica al centro del Mediterraneo, potrebbe fortemente beneficiare del progetto, che nel suo tratto finale seguirebbe in parte il solco della rotta del gas tra l’Azerbaigian e la Puglia. Gli Stati Uniti non hanno preso posizione ufficialmente sul Corridoio di mezzo, ma non vi sono ragioni per credere che l’avversino (essendo l’iniziativa tesa indebolire ulteriormente i legami economici tra l’Europa e la Russia). Il sostegno dell’iniziativa da parte della Cina, invece, non era scontato. Pechino cerca da tempo di sviluppare un proprio progetto ferroviario per il trasporto di merci da e verso l’Europa come parte della sua Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri), che tuttavia ha incontrato un crescente scetticismo all’estero per i timori connessi alla cosiddetta “trappola del debito” e per le scarse ricadute economiche dei progetti cinesi altrove (esemplare è il caso del Pakistan).

La Rotta internazionale di trasporto transcaspica è in realtà già attiva. Nel dicembre scorso, l’Uzbekistan ha annunciato di aver utilizzato per la prima volta il Corridoio di mezzo per esportare 91 container carichi di rame in Bulgaria, aggirando la Russia ma passando per il Turkmenistan, per l’Azerbaigian e per la Georgia, e utilizzando navi per il trasporto treni attraverso il Mar Caspio e il Mar Nero. Tuttavia, perché la rotta transcaspica rappresenti una valida alternativa al trasporto ferroviario via terra, occorrono ancora importanti investimenti in particolare sui porti del Kazakhstan. Uno dei più importanti snodi del Corridoio di mezzo è, ad esempio, il porto di Aktau, sul Caspio. Per rafforzarne la capacità, il governo di Astana ha intenzione di realizzare un nuovo hub container da 28,9 milioni di dollari entro il 2025: il progetto, chiamato Sarzha, consentirebbe al porto di arrivare a trasferire 215 mila container l’anno rispetto agli attuali 40 mila. Per attirare investimenti verso Aktau, il Kazakhstan ha anche creato una Zona economica speciale e ha coinvolto colossi del settore come l’emiratina Abu Dhabi Port Group, la singaporiana Psa International e la giapponese Inpex, che nel marzo scorso ha effettuato il trasporto sperimentale da Aktau a Baku di un carico di 52 mila barili di petrolio provenienti dal giacimento kazakho di Kashagan.

Un altro possibile snodo è rappresentato dal porto di Kuryk, poco più di 60 chilometri più a sud. Del progetto di sviluppo del terminal si sta occupando la compagnia Semurg Invest: l’obiettivo, come reso noto in un’intervista alla “Cnbc” dall’amministratore delegato Nurzhan Marabayev, è di utilizzare lo scalo per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Il trasferimento di idrocarburi non è la ragione d’essere primaria del Corridoio di mezzo, ma il Kazakhstan ha urgenza di trovare una rotta alternativa all’oleodotto Caspian pipeline consortium (Cpc), che si appoggia al terminal russo di Novorossijsk, e al Gasdotto trans-caspico (Tcp), ancora fermo su carta, per mettere al sicuro le proprie esportazioni verso l’Europa. L’altra incognita che pende sul progetto è legata alla sicurezza del Caucaso, territorio che pure necessiterebbe di forti investimenti infrastrutturali: particolare preoccupazione destano il mai sopito confitto tra Azerbaigian e Armenia sul Nagorno-Karabakh e la situazione in Georgia, con la presenza militare russa nelle province secessioniste di Abkhazia e Ossezia del Sud.

