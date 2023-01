Dal reddito di formazione al Tpl gratis per giovani: D’Amato presenta il programma

Un programma in 100 pagine diviso in 10 punti. Le linee di azione: riqualificazione delle strade, aumento dei controlli, investimenti tecnologici per il presidio delle aree a rischio, sensibilizzazione nelle scuole sui pericoli della guida

Dal reddito di formazione a “Lazio strade sicure”. Dal trasporto pubblico gratuito per i giovani, under 25 e anziani over 70, alle 100 comunità energetiche rinnovabili. E ancora: innovazione 4.0 e realizzazione di 6 nuovi ospedali per una sanità sempre più vicina ai bisogni delle persone grazie anche all’utilizzo dei fondi del Pnrr per vincere la sfida della sanità territoriale e domiciliare.

Questi alcuni dei 10 punti principali del programma elettorale della coalizione riformista e progressista che sostiene il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato, per un “futuro semplice”. I progetti sono stati presentati dallo stesso D’Amato, accompagnato da Alessandra Sartore, responsabile del programma, nonché ex assessore al Bilancio del Lazio ed ex sottosegretario al Mef del Governo Draghi, presso l’hub di via Marsala, accanto alla stazione Termini di Roma. Un programma in 100 pagine diviso in 10 punti, “concreto” che si basa su cinque capisaldi da realizzare nei primi 100 giorni di mandato: dignità per chi cerca lavoro, sostegno per l’indipendenza energetica, diritto alla mobilità sostenibile, sicurezza sulle strade e innovazione per la competitività. Il primo “provvedimento bandiera”, come definito dallo stesso D’Amato, riguarda l’introduzione del reddito di formazione, “vogliamo essere la prima regione a introdurlo, perché il tema del lavoro è fondamentale”, ha sottolineato. Si tratta di una indennità mensile di 800 euro destinata a disoccupati, giovani in cerca di prima occupazione e donne con figli a carico in cerca di ricollocazione. Una misura finanziata con fondi europei .

La seconda misura punta sull’innovazione con Lazio impresa 4.0, ovvero un grande progetto di rilancio dell’economia basato su tre direttrici: innovazione, ricerca e sviluppo. Quindi, incentivi per promuovere gli investimenti nelle tecnologie digitali e green; una nuova rete di servizi informativi e di assistenza per le aziende; un programma di formazione 4.0 per la diffusione delle nuove competenze; il rafforzamento della sinergia tra impresa e ricerca, con progetti innovativi come “Rome Technopole” e “10 km di scienza”. La terza è una misura contro il caro vita, “nei primi 100 giorni del mio mandato introdurremo il trasporto gratuito agli under 25 e agli over 70”, ha spiegato il candidato del centrosinistra. Un modello “tariffa zero” per l’uso gratuito del trasporto pubblico locale a vantaggio dei giovani under 25 e degli anziani over 70. “Per scommettere sull’autonomia, l’intraprendenza e lo spirito di iniziativa delle ragazze e dei ragazzi. E per promuovere una nuova cultura della mobilità all’insegna dell’innovazione, della sostenibilità ambientale e dell’inclusione”, ha precisato D’Amato.

Il quarto provvedimento bandiera prevede il piano delle 100 comunità energetiche in 100 comuni del Lazio per la diffusione delle rinnovabili. Il quinto provvedimento affronta la grave emergenza del nostro paese: la mortalità sulle strade. Nei primi 100 giorni “introdurremo ‘Lazio strade sicure’ per ridurre drasticamente il numero degli incidenti’ ”. Una serie di interventi coordinati, in collaborazione con i Comuni, le forze di Polizia e le associazioni, per ridurre in 5 anni il numero degli incidenti. Le linee di azione: riqualificazione delle strade, aumento dei controlli, investimenti tecnologici per il presidio delle aree a rischio, sensibilizzazione nelle scuole sui pericoli della guida. Sul fronte della salute il programma promette una rivoluzione delle cure a domicilio e sanità digitale, punta all’integrazione socio-sanitaria, alla realizzazione della cittadella europea della salute presso l’ex ospedale Forlanini di Roma sullo sfondo le opere già finanziate: 6 nuovi ospedali, 170 case di comunità, 44 ospedali di comunità, 64 centrali operative territoriali.

Tra i punti del programma anche il mare, “l’oro blu” del Lazio, come lo ha definito Sartore, il mare come risorsa che vedrà l’istituzione dell’assessorato all’economia del mare e poi un piano di rilancio dei porti e politiche per le aree interne. Sguardo anche alla transizione ecologica con il “Lazio green” che prevede l’assistenza alle imprese nella transizione verde; formazione per i lavori “green”; campagna di efficientamento degli edifici pubblici; piano per l’economia circolare; piano contro la siccità; cultura e turismo per il Lazio di domani. Altro punto la connessione, la mobilità e la casa per una Regione del futuro che punta alla digitalizzazione del territorio, al tetto al prezzo del trasporto pubblico e poi i nuovi investimenti stradali, il trasporto su ferro e mobilità dolce e più alloggi pubblici e assegnazioni più rapide delle case popolari; piano per le giovani coppie. Infine, una regione dalla parte delle donne che punta all’istituzione dell’assessorato ai diritti, alla parità salariale uomo-donna, a più fondi all’imprenditoria femminile, con più consultori, centri antiviolenza e case rifugio, oltre al potenziamento della medicina di genere e attività di screening e prevenzione e women hospital.

“È questo il Lazio che vogliamo. Un Lazio semplice a misura dei cittadini. Io ci credo. Conosco questa regione, conosco le sue difficoltà, conosco la sua Forza. E credo nel suo futuro – ha detto D’Amato-. In un momento complesso della nostra Regione e del nostro Paese, c’è un senso di smarrimento, ecco perché vogliamo dare una risposta indicando una rotta verso un futuro che possa essere semplice, che non significa ingenuo. Significa risolvere i problemi, essere pragmatici e concreti. Questo è il mio obiettivo. Voglio affrontare il governo della Regione Lazio con determinazione. Abbiamo le idee chiare su ciò che serve alla nostra regione e sui temi da affrontare per vincere le prossime elezioni, perché noi le vinciamo. Abbiamo bisogno di proseguire la stagione di riforme portate avanti in questi anni. Il nostro programma così preciso è la dimostrazione della nostra serietà – ha ribadito ancora D’Amato -. La concretezza è un requisito indispensabile per governare questa regione. Nei prossimi mesi sarà nostro compito mettere a terra tutti gli investimenti che abbiamo a disposizione: a partire dal Pnrr ai fondi strutturali. Dobbiamo programmare al meglio tutti gli eventi previsti a Roma, come il Giubileo, dobbiamo aiutare Roma a conquistare l’Expo 2030, altro impegno è la riduzione delle disuguaglianze”, ha concluso D’Amato tra gli applausi dei presenti.

Una sala gremita che ha visto la presenza di numerosi esponenti politici dell’area Pd e centrosinistra sia locale che nazionale: dall’ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ora deputato, ad Andrea Orlando. Tra i presenti anche il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, Beatrice Lorenzin, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino con Monica Cirinnà. Poi il presidente uscente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi. Mentre tra i candidati consiglieri, presenti Marta Bonafoni che guiderà la lista civica a sostegno di D’Amato, l’assessore uscente Massimiliano Valeriani e Luciano Nobili di Italia viva. Il programma è strutturato con “proposte concrete e chiare per rispondere alle nuove necessità di tutti i cittadini”, ha sottolineato D’Amato.

