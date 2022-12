Dal Consiglio degli Affari esteri nuove sanzioni all’Iran e passi in avanti sulle misure contro la Russia

Nuovo pacchetto di sanzioni all’Iran e passi avanti sul nono pacchetto di sanzioni alla Russia. Questi alcune delle novità arrivati oggi da Bruxelles dove si è svolto il Consiglio Affari esteri, occasione nella quale i ministri degli Esteri europei hanno concordato l’adozione di nuove misure restrittive verso soggetti ed entità iraniane, in risposta alle repressioni perpetrate dal regime di Teheran verso i manifestanti e all’appoggio militare fornito alla guerra russa in Ucraina.

“Il pacchetto di sanzioni contro l’Iran è un grande messaggio che diamo al Paese. È la prima volta dal 2019 che adottiamo un pacchetto di misure di questa portata”, ha dichiarato l’Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. I ministri degli Esteri Ue, hanno raggiunto l’accordo per aggiungere 20 persone e un’entità all’elenco delle persone soggette a misure restrittive, per quanto riguarda la risposta alla repressione delle manifestazioni. Per l’aiuto fornito alla Russia, che Teheran continua a negare in merito alla fornitura di armi verso Mosca, come lo stesso Borrell ha ricordato, sono quattro le persone e le entità aggiunte all’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.

Intesa raggiunta solo parzialmente, invece, per il nono pacchetto di sanzioni alla Russia. “L’accordo non è stato raggiunto tra i ministri, ma spero che saremo in grado di approvare questo nuovo pacchetto di sanzioni durante questa settimana”, ha detto Borrell in conferenza stampa, aggiungendo che i ministri Ue hanno invece raggiunto un accordo politico per sanzionare “circa 200 persone ed entità”. L’Alto rappresentante Ue ha spiegato che il pacchetto “colpirà duramente il settore della difesa e l’esercito russo”, così come “i responsabili politici del governo russo, della Duma di Stato, del Consiglio della Federazione e del sistema giudiziario”. “Stiamo prendendo di mira i responsabili del saccheggio del grano ucraino e della deportazione della popolazione, in particolare dei bambini”, ha aggiunto Borrell. Nel corso della giornata, inoltre, il Consiglio Ue ha approvato l’aumento di 2 miliardi di euro del tetto finanziario nel 2023 per quanto riguarda il Fondo europeo per la pace. “La decisione odierna ci garantirà i fondi necessari per continuare a fornire un sostegno militare concreto alle Forze armate dei nostri partner. In meno di due anni, il Fondo europeo per la pace ha dimostrato il suo valore e ha cambiato completamente il modo in cui sosteniamo i partner in materia di difesa”, ha affermato Borrell. L’accordo sarà formalizzato all’inizio del 2023.

Presente a Bruxelles anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha ribadito ai giornalisti la volontà e la necessità di impegnarsi, assieme agli omologhi europei, in una strategia a breve, medio e lungo termine per l’Africa. “Ieri c’è stata una riunione convocata dalla presidente della Commissione Ue, con tutti i ministri degli Esteri europei, su un pacchetto di investimenti che dovrebbe garantire fino a 150 miliardi per l’Africa”, ha detto. “È necessario intervenire sul continente africano non con una nuova colonizzazione, ma con un progetto che abbia anche una visione africana, per favorire la collaborazione e la crescita del continente”, ha aggiunto il ministro. Inoltre, ha spiegato ancora Tajani, il governo vuole essere protagonista nella regione dei Balcani. “L’Italia deve svolgere un ruolo importante per pacificare Kosovo e Serbia. Abbiamo detto all’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che vogliamo essere sempre a fianco dell’Unione europea, per contribuire in maniera determinante alla pacificazione dei Balcani”, ha spiegato Tajani. L’obiettivo, ha concluso, “è arrivare a un tavolo di pace che concluda questa vicenda e stabilizzi la situazione in tutti i Balcani”.

Nel corso di due punti stampa organizzati durante la giornata, il ministro Tajani ha infine affrontato il tema dello scandalo di corruzione legato al Qatar, che ha colpito il Parlamento europeo dallo scorso venerdì. “Io sono un garantista verso tutte le forze politiche che vengono coinvolte in vicende penali, anche scabrose, come quella che coinvolge il Parlamento europeo”, ha detto. “Purtroppo, trovare a casa della vicepresidente del Parlamento soldi contanti non è un bell’esempio, ma difendo le istituzioni. Non dobbiamo confondere i soggetti coinvolti in casi di corruzione con l’istituzione stessa. Le mele marce stanno ovunque”, ha aggiunto il titolare della Farnesina prima di ribadire il sostegno alla presidente del Parlamento Roberta Metsola, esponente del Ppe. “Condividiamo tutte le iniziative che ha annunciato oggi pomeriggio a Strasburgo per incrementare la trasparenza” del Parlamento. “Sta difendendo molto bene l’istituzione che presiede, sono contento di averla votata come presidente del Parlamento Ue”, ha concluso Tajani.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram