Dal 4 febbraio al via il Carnevale di Venezia

Il tema scelto per quest'anno è 'Take your Time for the Original Signs'

Sabato 4 febbraio prenderà ufficialmente il via il carnevale di Venezia. Oggi si è svolta una conferenza stampa per la presentazione della rassegna di eventi e spettacoli nella sede comunale di Ca’ Farsetti. Il tema scelto per quest’anno è ‘Take your Time for the Original Signs’. “Noi vogliamo che sia un Carnevale diffuso e rispettoso della città e che soprattutto faccia divertire le persone che partecipano”, ha dichiarato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro.

“Non solo divertimento ma anche cultura con i Musei Civici, musica per i giovani e altre iniziative e infine le sfilate sui carri con un prologo simpatico a Dese in programma già questa domenica e la novità dei carri a Mestre! Terminato il Carnevale”, ha spiegato. “Lanceremo un contest per la progettazione di un carro e di un’imbarcazione da far sfilare la prossima edizione. Finanzieremo la realizzazione e diventeranno così degli elementi ‘ufficiali’ della manifestazione”, ha aggiunto. “Ci auguriamo che il Carnevale sia un momento per recuperare il sorriso e un po’ di ironia come ci suggerisce il senso del titolo di questa edizione: ritrovarci dentro nel nostro segno”, ha concluso Brugnaro.

“Il Carnevale di Venezia quest’anno raggiungerà tutte le municipalità e i sestieri della città con spettacoli diffusi ed eventi di alta qualità che si rivolgeranno alle famiglie del territorio e a visitatori che desidereranno immergersi in quella atmosfera unica che solo la nostra città sa offrire”, ha dichiarato Simone Venturini, assessore comunale al Turismo.

“L’invito, per questo che è uno degli eventi clou dell’anno e che proietta il nome di Venezia nel mondo, è di prendersi del tempo, pernottando più giorni, per poter partecipare a una manifestazione che ha davvero tanto da offrire, sia dal punto di vista culturale che del divertimento. Grazie a queste settimane di programmazione lanceremo un messaggio la cui eco si svilupperà anche nei mesi futuri mettendo ancora una volta la nostra città al centro dell’attenzione mediatica mondiale” ha quindi concluso.

