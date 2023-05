Dal 2008 l’export del Lazio è cresciuto del 223 per cento

L’export nel Lazio è cresciuto del 223 per cento dal 2008. Nel 2022 l’economia del Lazio ha subito una fase di espansione in vari settori, con un pieno recupero del Pil ai livelli pre Covid, posizionandosi come seconda Regione italiana per startup innovative e tra le prime per digitalizzazione. Questo è quanto emerso dall’incontro dal titolo “Scenario e trend economico regionale. Distretti industriali e poli tecnologici del Lazio”, promosso da Intesa Sanpaolo, tenutosi presso la sede della Camera di commercio di Roma, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano.

Secondo lo studio la ricerca sui Distretti industriali e sui poli tecnologici del Lazio curata dalla Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, il Lazio presenta un’incidenza più elevata del settore terziario nel suo tessuto economico, con un peso sul valore aggiunto regionale dell’84 per cento, mentre per l’Italia si ferma al 73 per cento. Una vocazione industriale più elevata si riscontra nelle province di Latina e Frosinone, con un peso del valore aggiunto dell’industria sul totale regionale superiore al 25 per cento (Roma al 12 per cento, Rieti e Viterbo circa 15 per cento). Gli addetti nelle grandi imprese sono circa il 16 per cento sul totale, una percentuale molto maggiore rispetto alla media italiana (10 per cento).

L’elevata presenza dei servizi influisce sulla propensione all’export, che è pari al 16 per cento contro una media italiana del 30 per cento. L’export è molto cresciuto dal 2008 (+223 per cento), più della media italiana (+169 per cento). La Farmaceutica è il primo comparto per export della Regione (12,6 miliardi) e per crescita (+9,5 miliardi dal 2008 ad oggi). Seguono Chimica, con un totale export di 2,8 miliardi nel 2022, Metallurgia (2,6 miliardi) e Aerospazio (1,8 miliardi). Per il 2022 si stima un pieno recupero dei livelli di Pil pre pandemia, anche grazie al contributo di turismo, costruzioni e agro-alimentare.

Oltre ai poli tecnologici, la vocazione all’export si evidenzia anche nei due distretti manifatturieri tradizionali presenti nella Regione. Per quanto riguarda la Ceramica di Civita Castellana, localizzato a Viterbo, le esportazioni hanno raggiunto nel 2022 i 130 milioni di euro (+7,8 per cento tendenziale, +21,8 per cento rispetto al 2019). L’altro distretto è nel settore agro-alimentare: l’Ortofrutta dell’Agro-Pontino, localizzato nella provincia di Latina, che nel 2022 ha totalizzato 210 milioni di export (+2,7 per cento tendenziale, +4 per cento rispetto al 2019).

“I dati indicano un consolidamento della ripresa, in un clima di crescente fiducia e riattivazione degli investimenti. Il Lazio si contraddistingue ancora una volta per resilienza e capacità di interpretare il cambiamento, grazie alla forza dei distretti, alla propensione all’export e alla presenza di comparti ad alto potenziale come la space economy, gli integratori alimentari, la farmaceutica”, ha affermato Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo. “Per una ripresa che sia pienamente strutturale e diffusa le priorità dei prossimi mesi ed anni saranno la digitalizzazione, gli investimenti in fonti rinnovabili, un’adeguata gestione del passaggio generazionale e un forte investimento in capitale umano”, ha concluso Gabrielli.







Quelli presentati oggi da Intesa Sanpaolo “sono dati positivi che, uniti a quelli sulla crescita del numero di imprese, con Roma prima in Italia, insieme a quelli sull’aumento dell’occupazione, confermano l’attuale momento di ripresa economica dopo una fase molto difficile caratterizzata dalla pandemia”, ha affermato il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti. “Pandemia che è stata, per Roma e per il Lazio – ha aggiunto – un punto di rottura rispetto alle inerzie precedenti. Le imprese hanno investito nell’innovazione e nella digitalizzazione e, come dimostrano i dati dell’export, in una maggiore apertura ai mercati internazionali. Ora, bisogna continuare a lavorare insieme, in una logica di leale e fattiva collaborazione istituzionale, per consolidare e rendere strutturali questi segnali di crescita”, ha concluso Tagliavanti.

