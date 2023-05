Dai trasporti alla manutenzione delle strade, il piano della Regione Lazio

Trasporto pubblico, manutenzione delle strade e progetti futuri, anche in vista del Giubileo a Roma. Questi i temi affrontati nella seduta odierna della commissione Lavori pubblici e trasporti del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Cosmo Mitrano di Fd’I, con la relazione programmatica dei due assessori competenti. In particolare, l’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera ha fatto un quadro sulla situazione trovata e sui primi interventi messi in campo dalla nuova giunta regionale. “E’ in fase approvazione – ha spiegato – il nuovo accordo quadro con Ferrovie dello Stato: sarà approvato nelle prossime settimane. L’obiettivo è il miglioramento della qualità del servizio, vengono tra l’altro confermate le stazioni sperimentali di Cassino e Orte sulla linea ad alta velocità, con un costo di 5 milioni per bilancio della Regione”. Per quanto riguarda la Roma-Lido “sono in fase conclusiva i lavori per il rifacimento dell’armamento, mentre la consegna dei nuovi treni – che andranno anche sulla Roma-Viterbo – è prevista per l’inizio del 2024, ci vorranno altri sette, otto mesi per il collaudo”, ha aggiunto Ghera.

Sono ripresi e vanno avanti i lavori per le nuove stazioni di Acilia sud e Tor Di Valle. “Ricordo anche che nel secondo Dpcm sul Giubileo, è previsto lo stanziamento per due nuove stazioni”, ha sottolineato l’assessore Ghera. Per quanto riguarda il fondo per il trasporto pubblico locale la giunta regionale del Lazio ha approvato la suddivisione, con lo stanziamento di 240 milioni di euro per Roma Capitale. “Si tratta di fondi decisamente insufficienti in rapporto alle esigenze del Lazio – ha proseguito Ghera – . Siamo la sola Regione, insieme alla Lombardia, che integra il riparto del fondo nazionale con risorse proprie. In conferenza Stato-Regioni porteremo avanti la richiesta di un aumento del fondo, se non sullo ‘storico’, almeno sulla parte aggiuntiva prevista per quest’anno. Su questo c’è la massima collaborazione con Roma Capitale”. L’assessore ha concluso il suo intervento parlando della situazione di Cotral, “migliorata nel corso degli anni, con investimenti costanti e copiosi da parte della Regione che hanno portato a un rinnovamento del parco mezzi e a un attivo di bilancio”.

Per quanto riguarda le infrastrutture del Lazio, l’assessora ai Lavori pubblici, Manuela Rinaldi ha parlato dalla delibera approvata sul preziario regionale delle opere pubbliche, spiegando che, “insieme all’Anci, stiamo lavorando per avere più omogeneità con le altre Regioni. È in corso una verifica con le Province e con l’Area metropolitana di Roma sulla gestione delle strade di competenza e un eventuale passaggio ad Astral della manutenzione”. Per quanto riguarda il Giubileo “è stato approvato il progetto per il sottopasso e la pedonalizzazione di piazza Pia e la messa in sicurezza delle sponde del Tevere”, ha sottolineato Rinaldi. Inoltre, la Regione Lazio ha presentato progetti per circa 65 milioni per quanto riguarda il decreto siccità. “Stiamo lavorando per mettere in funzione il depuratore di Anagni, opera essenziale per la bonifica della Valle del Sacco e abbiamo avviato una ricognizione sulle situazione di frane e dissesto idrogeologico in tutto il Lazio”, ha continuato Rinaldi. Sulla situazione delle strade, l’assessore ha spiegato che stanno partendo i lavori per il completamento della Civitavecchia Orte fino a Monte Romano e per il raddoppio della Salaria.

Il presidente Mitrano, da parte sua, ha ribadito che “maggiori risorse su Tpl da parte dello stato vorrebbe dire liberare risorse per altri settori”. Mentre il consigliere Vittorio Sambucci di Fd’I ha chiesto informazioni sul ricorso al Tar che riguarda la gara per il trasporto pubblico locale. L’assessore Ghera ha ricordato che il ricorso è stato respinto: “adesso si dovrà esprimere il Consiglio di Stato e che la gara riguarda il 10 per cento dei chilometri gestiti da Cotral che, per legge, deve essere obbligatoriamente messo sul mercato visto l’affidamento in house all’azienda regionale”. Su questa gara l’assessore ha comunque auspicato “una riflessione più approfondita per venire incontro alle esigenze dei Comuni”.

Michela Califano e Massiliano Valeriani del Pd hanno apprezzato il giudizio positivo dato dall’assessore sugli investimenti effettuati dalla passata Giunta per le ferrovie concesse e Cotral. “Per quanto riguarda il riparto del Fondo nazionale trasporti “saremo al vostro fianco, speriamo che l’avere Regione e Governo dello stesso colore porti qualche risultato positivo”, ha dichiarato i consiglieri Pd. Valeriani ha anche chiesto che sia confermato lo stanziamento per evitare l’aumento del prezzo dell’abbonamento Metrebus e la conferma del trasporto gratuito estivo per i possessori della Youth card.

