Ue: dai ministri della Difesa passi in avanti per l’intesa sulla missione di addestramento delle truppe di Kiev

Dalla riunione informale dei ministri della Difesa dell’Unione europea a Praga emerge un accordo generale “sul lavoro necessario” per definire i parametri per la missione di addestramento delle truppe ucraine. Questa l’indicazione data in conferenza stampa nella capitale ceca dall’Alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al termine della due giorni di confronto con i ministri della Difesa Ue. Un risultato definitivo è ancora distante, ha sottolineato il diplomatico spagnolo.

“Non dico che sia stato deciso, anche perché in un Consiglio informale non si prendono decisioni, ma è stato dato il via per il lavoro preparatorio, che comprende i contatti con la parte ucraina e la definizione dei parametri legali e operativi che possono portare a una decisione”, ha spiegato Borrell. L’Alto rappresentante ha poi ribadito come l’Europa sia chiamata a rispondere alle richieste militari dell’Ucraina. “Il ministro della difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, ha partecipato al meeting in videoconferenza e ci ha informato sui recenti sviluppi sul campo e sulle necessità dell’esercito ucraino. Dobbiamo rispondere alle loro richieste. Le necessità non riguardano solo i rifornimenti militari, ma c’è bisogno anche di rigenerare le loro forze militari e strategiche, assieme a un miglioramento dell’addestramento dei soldati e delle strutture militari. Ci sono più iniziative di addestramento in campo, ma i bisogni sono enormi”, ha dichiarato. “Posso dire che ogni Stato membro è chiaramente d’accordo con questi impegni, così come nell’intraprendere il lavoro necessario per definire i parametri per l’assistenza militare europea di alto livello all’Ucraina. Il Consiglio informale non può prendere decisioni, ma si tratta di decidere di iniziare nelle azioni preparatorie, che includono i contatti con gli ucraini e la definizione di parametri legali e operativi, per definire un contesto di gestione della crisi che potrebbe portare a una decisione in merito”, ha ribadito l’Alto rappresentante, secondo cui bisogna essere “veloci e ambiziosi, dimostrare alti valori e flessibilità basata sulle necessità delle forze militari ucraine. Porteremo avanti questo impegno con la coordinazione degli Stati membri e dei nostri organismi tecnici, dell’Ucraina e di altri partner internazionali”, ha aggiunto.

L’impegno nell’addestramento dei militari di Kiev non vuol dire che ci si rifiuti di affrontare il tema della fine del conflitto. “La situazione sul campo rimane molto tesa e difficile, ci sono ancora molte vittime e il costo umano per l’Ucraina è immenso. Dobbiamo mettere in atto ogni sforzo possibile per fermare il conflitto. Ma fino a quando la guerra proseguirà, continueremo a supportare l’Ucraina”, ha dichiarato Borrell. “Questa guerra ha anche conseguenze finanziarie, energetiche e alimentari. La prima nave di grano proveniente dai porti ucraini è arrivata a Gibuti, e molte altre navi raggiungeranno Paesi alle prese con la crisi alimentare. Questo è un enorme sollievo. Ma dobbiamo continuare a lavorare per impedire destabilizzazioni in molte altre parti del mondo”, ha aggiunto. “Dobbiamo essere pronti a impegnarci anche in Africa, che sarà al primo punto dell’agenda del meeting della riunione di oggi”, ha evidenziato l’Alto rappresentante. In ogni caso, ha detto ancora Borrell, le sanzioni europee alla Russia non verranno riviste. “Sicuramente possiamo parlare degli effetti delle misure in atto, ma sono convinto che stiano determinando dure conseguenze” per l’economia della Russia. “Qualcuno sta chiedendo una revisione delle sanzioni, ma non credo che accadrà. Le sanzioni rimarranno“, ha dichiarato.

La coesione dei ministri della Difesa Ue è stata sottolineata anche da Lorenzo Guerini, rilevando come la riunione odierna abbia ribadito il sostegno all’Ucraina e la necessità di vigilare sulle ripercussioni del conflitto nel Mediterraneo allargato. Il ministro della Difesa italiano ha evidenziato come tali riverberi siano legati alla “sicurezza dei Balcani occidentali, Libia, Sahel, Mali”. La ministra ceca Jana Cernochova ha a sua volta evidenziato come Praga continuerà gli sforzi in aiuto a Kiev, specialmente per quanto concerne la donazione di armamenti, sebbene questa dinamica abbia in parte indebolito le difese nazionali. A tal proposito, Cernochova ha notato che “Praga sarebbe lieta di una maggiore cooperazione con gli Stati occidentali” e sarebbe lieta di ricevere da questi “armamenti più moderni” in modo che “le difese europee risultino armonizzate”. Sempre in merito al sostegno all’Ucraina, la ministra ha notato che “la Repubblica Ceca ha già concesso 400 mila visti a breve termine ai rifugiati ucraini”.

Dove invece manca un’intesa, almeno per il momento, è la questione relativa al divieto di rilascio dei visti turistici ai russi nell’Unione europea. Il tema, avanzato dai Paesi dell’Europa settentrionale e centrorientale, sarà oggetto della ministeriale Esteri iniziata oggi pomeriggio a Praga, a seguito di quella dedicata alla Difesa. “Questo è un Consiglio informale, nessuna decisione può essere presa, ma sono sicuro che potrà uscire un chiaro orientamento politico da questo vertice”, ha detto. “Le posizioni sono diverse: qualcuno chiede una sospensione totale, altri di agire nel quadro dell’accordo attuale. Non posso predire il risultato finale, ma sono certo che saremo capaci di avere un approccio equilibrato e più selettivo al problema”, ha dichiarato Borrell. Sull’argomento è intervenuto anche il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky, che in apertura della riunione ha ricordato come “in tempo di guerra non c’è tempo per il turismo”. Lipavsky ha notato che chi usufruisce dei visti turistici è per larga parte “esponente dell’élite russa con un approccio molto distaccato alle operazioni speciali in Ucraina”, pertanto la proposta dovrebbe essere volta essenzialmente a introdurre “limitazioni sostanziali”. Lipavsky ha inoltre dichiarato che la due giorni di incontri sarà volta anche a discutere la situazione dei Paesi Ue dell’area baltica così come dei problemi legati agli approvvigionamenti di grano ucraini nel Corno d’Africa. In giornata era presente nella capitale ceca anche il rappresentante permanente dell’Italia a Bruxelles, l’ambasciatore Pietro Benassi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram