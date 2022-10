Da Biden a von der Leyen: i leader si congratulano con Lula

Il leader del Partito dei lavoratori ha ottenuto il 50,89 per cento dei voti contro il 49,11 per cento andato al capo dello Stato uscente, Jair Bolsonaro, con uno scarto di circa 2 milioni voti

Il mondo si congratula con Inacio Lula, eletto presidente del Brasile per la terza volta. Joe Biden ha inviato le proprie “congratulazioni” dopo le elezioni – ha scritto il presidente degli Stati Uniti – “libere, eque e credibili”. In una nota ufficiale, Biden ha espresso l’auspicio di “lavorare assieme per continuare la cooperazione tra i nostri due paesi nei mesi e negli anni a venire”. Il leader del Partito dei lavoratori ha ottenuto il 50,89 per cento dei voti contro il 49,11 per cento andato al capo dello Stato uscente, Jair Bolsonaro, con uno scarto di circa 2 milioni voti. Lula, che assumerà il terzo mandato presidenziale dal prossimo 1 gennaio, avrà come vice Geraldo Alckmin, politico che sconfisse al ballottaggio del 2006.

Congratulazioni a Lula sono arrivate anche dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensnky. “Confido in una collaborazione attiva con un amico di lunga data dell’Ucraina e nel rafforzamento della partnership strategica bilaterale per garantire democrazia, pace, sicurezza e prosperità in Ucraina, Brasile e nel mondo”, ha scritto Zelensky.

Congratulazioni a Inacio Lula per l’elezione a presidente del Brasile. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Non vedo l’ora di lavorare insieme per affrontare sfide globali urgenti, dalla sicurezza alimentare al commercio e al cambiamento climatico”, ha scritto von der Leyen

“I cittadini brasiliani si sono recati alle urne per eleggere il loro nuovo presidente in un’elezione pacifica e ben organizzata”, ha scritto su Twitter l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, facendo così le sue congratulazioni a Ignacio Lula, eletto presidente del Brasile. “Non vedo l’ora di lavorare insieme e far progredire le relazioni Ue-Brasile con il vostro governo e con il nuovo Congresso e le autorità statali”, ha scritto Borrell.

Il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha inviato le sue congratulazioni al nuovo presidente del Brasile. “Congratulazioni a Lula, presidente eletto del Brasile. Una grande opportunità di collaborare sulle sfide globali dell’economia e del clima”, ha scritto Gentiloni.

La vittoria di Luiz Inacio “Lula” da Silva alle elezioni presidenziali del Brasile “apre una nuova storia” per il Paese. Lo ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron, congratulandosi con Lula. “Insieme, uniremo le nostre forze per raccogliere le tante sfide comuni e riallacciare il legame di amicizia tra i nostri due Pesi”, ha scritto il capo delo Stato.

