Cybersicurezza, Draghi: “Intendiamo garantire la nostra sovranità digitale”

“È nostra intenzione intensificare i progetti di sviluppo tecnologico per arrivare a disporre di un adeguato livello di autonomia strategica nel settore” della sicurezza cibernetica “e quindi garantire la nostra sovranità digitale. Per farlo, sarà cruciale stanziare fondi adeguati, con continuità”. Questo uno dei passaggi della prefazione del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla strategia nazionale di Cybersicurezza 2022-2026, presentata oggi a Roma.

“Tutti devono farsi parte attiva nel proteggere i propri assetti informatici, nel rispetto delle norme riconosciute a livello internazionale”, ha detto Draghi. L’Italia, ha ricordato il presidente, ha costruito “un ecosistema di cybersicurezza fondato sulla collaborazione tra i settori pubblico e privato. Al contributo delle istituzioni, si affianca quello attivo degli operatori economici – in particolare dei gestori delle infrastrutture da cui dipende l’erogazione dei servizi essenziali dello Stato – del mondo dell’università e della ricerca e della società civile”.

Per il presidente del Consiglio, Mario Draghi, la strategia italiana per la cybersicurezza “unisce sicurezza e sviluppo, nel rispetto dei valori della nostra Costituzione. È in linea con quanto previsto dalla Strategia dell’Unione europea per la cybersicurezza del dicembre 2020, dalla Bussola Strategica per la sicurezza e la difesa dell’Ue del marzo 2022 e dai recenti indirizzi strategici della Nato”.

“Il Paese vive una condizione di deficit complessivo di sicurezza del dominio cibernetico e questo è un ritardo che pesa e con cui dobbiamo fare i conti”. Lo ha affermato il sottosegretario con delega alla Sicurezza, Franco Gabrielli. In questo senso, la strategia presentata oggi “è uno de passaggi più importanti del percorso intrapreso nella primavera scorsa” con l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. “Auspichiamo entro il mese di giugno – ha aggiunto – la partenza del Centro di valutazione e certificazione nazionale per cui in queste settimane si stanno facendo le procedure concausali”.

“Una delle questioni che riteniamo fondamentale in questa strategia” per la cybersicurezza, ha aggiunto il sottosegretario, “è il rapporto fra pubblico e privato e nei prossimi giorni il presidente Draghi firmerà il provvedimento con cui verranno nominati i componenti del comitato tecnico scientifico” dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. I componenti del Comitato, ha chiarito Gabrielli, saranno “personalità del modo dell’industria, dell’accademia, che affiancheranno l’Agenzia in una sana e costruttiva collaborazione”.

Presente anche il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni. Attraverso la strategia nazionale di Cybersicurezza e l’annesso Piano di implementazione, il governo mira ad affrontare una pluralità di sfide quali: il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell’autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l’anticipazione dell’evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche. Una sfida quanto mai attuale con il conflitto in corso in Ucraina che ha visto un’intensificazione degli attacchi hacker contro siti di istituzioni, banche ed aziende italiane.

