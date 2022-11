Roma si prepara al Natale: bolle di sapone, luminarie e viaggi nella storia per il fine settimana

Manca un mese al Natale ma a Roma già si respira aria di festa e anche per questo ultimo fine settimana di novembre la Capitale propone tante offerte culturali per residenti e turisti

Manca un mese al Natale ma a Roma già si respira aria di festa e anche per questo ultimo fine settimana di novembre la Capitale propone tante offerte culturali per residenti e turisti: da spettacoli circensi a mostre, attraversando l’antica storia per ritrovarsi in giochi di luci e musica. Al Teatro Olimpico, da oggi e fino a domenica, aria, acqua e sapone saranno protagonisti di “Bubbles revolution”, lo spettacolo delle bolle di sapone che arriva a Roma dopo aver girato 60 Paesi nel mondo in 4 continenti. Per gli amanti di tiro alla fune, corsa con i sacchi, caccia tesoro e ruba bandiera, il 27 Villa Ada ospiterà il festival dei giochi di strada, per vivere gratuitamente una giornata all’aria aperta all’insegna dello sport e della cultura.

Prosegue “Incanto di luci” all’Orto Botanico e le visite al Museo delle Illusioni che stanno riscuotendo un grande successo tra grandi e bambini. Va avanti anche il Festival della Scienza, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Questa sera, in programma “Quanto. La parola che ha cambiato la fisica”, spettacolo-conferenza a cura di Infn nel quale Marco Pallavicini, vicepresidente dell’Infn e professore all’Università di Genova, condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la realtà descritta con lo sguardo della meccanica quantistica, accompagnato dalla musica di Paolo Fresu. Il 25 novembre “Tra terra e cielo. Scienza, musica e danza”, per un viaggio ai confini della conoscenza, spettacolo a cura di Gssi dedicato alle scoperte conquistate dall’uomo nel corso dei secoli, raccontate da Eugenio Coccia, professore di astrofisica e direttore dell’Institute of high energy physics, accompagnato dalle musiche della pianista e compositrice Paola Crisigiovanni e dalle coreografie del Centro danza art nouveau.

Dalla scienza alla storia con “Miti ed eroi. La nascita di Roma”, un ciclo di tre reading, promosso da Roma Capitale e prodotto da Frame, Festival della Comunicazione, per raccontare Roma, recuperando storie e narrazioni sulle origini della città, le sue istituzioni e la sua identità culturale. Ad accompagnare il pubblico in questo viaggio, da domani e fino a domenica all’Ara Pacis, sarà Maurizio Bettini, classicista e scrittore, che con la sua capacità narrativa, incalzato dalle letture dell’attore Jacopo Rampini, porterà alla luce aneddoti, curiosità e leggende del passato, dando voce ogni sera a un personaggio diverso: prima Enea, poi Romolo e infine Numa. Le tre date sono al momento sold out.

A Villa De Santis, arriva domani “Alla luce del Sole”, circo contemporaneo”, con spettacoli e laboratori per tutte le età. Dalle prime esibizioni circensi natalizie negli anni Venti all’Olympia di Londra, passando per il circo natalizio televisivo di Billy Smart degli anni Settanta, oggi il circo si trasforma ancora di più, per accompagnare il natale nel suo clima di festa e spettacolo. Infine domani, alle 18, il centro storico si accederà con le luminarie del Tridente, tradizione ormai storica delle associazioni di categoria per illuminare le vie dello shopping.

