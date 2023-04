Cultura: dalle atmosfere di Woodstock al testamento di Bowie, eventi del fine settimana a Roma

Non si ferma, all'Auditorium Parco della Musica, la programmazione di Musica per Roma. Sabato 15 aprile in Sala Petrassi c'è Raiz con "L'ammore è o cuntrario d'a morte"

Musica, teatro, scienza e mostre. Dopo le festività pasquali Roma è pronta per un nuovo fine settimana ricco di eventi. Da ieri, attesissimo dal pubblico, e fino al al 23 aprile in scena al Teatro Argentina “Lazarus”, lo spettacolo-testamento di David Bowie ed Enda Walsh ispirato al romanzo “The man who fell to earth” di Walter Tevis. La versione italiana, per la regia di Valter Malosti, narra le vicende di Thomas, il migrante interstellare con il suo disperato bisogno di tornare a casa, interpretato dal cantante e frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli. Sul palco anche Casadilego e Michela Lucenti con Dario Battaglia, Attilio Caffarena, Maurizio Camilli, Noemi Grasso, Maria Lombardo, Giulia Mazzarino, Camilla Nigro e Isacco Venturini. Questo fine settimana, inoltre, Roma si trasformerà nella Woodstock capitolina ed ospiterà il Festival Hippie. La musica, l’arte e le atmosfere anni ’60 e ’70 invaderanno l’oasi verde di 45.000 mq dell’Appia Joy Park, il nuovo parco della Capitale. Più di duecento artigiani, artisti di strada, musicisti, acrobati e oltre 160 proposte culinarie: due giorni dedicati al miglior artigianato e vintage, cibo di strada, musica, eventi collaterali tra esibizioni di artisti di strada, musicisti e intrattenimento per i bambini, operatori olistici, ad ingresso gratuito.

Non si ferma, all’Auditorium Parco della Musica, la programmazione di Musica per Roma. Sabato 15 aprile in Sala Petrassi c’è Raiz con “L’ammore è o cuntrario d’a morte”: spettacolo, tra narrazione e suono, dedicato alla musica di Sergio Bruni. Il 16 aprile nel Teatro Studio Borgna torna “Retape”, la rassegna a cura di Ernesto Assante dedicata alle nuove proposte della scena musicale italiana. Ospiti: Envoy, band alternative rock italo-francese, e il solista Bracci. Prosegue anche il cartellone dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questa sera alle 19:30 (repliche il 14 aprile alle 20:30 e il 15 aprile alle 18) nella Sala Santa Cecilia, Sir Antonio Pappano, per 18 anni alla guida dei complessi ceciliani, saluterà il pubblico con il suo ultimo concerto da direttore musicale “L’ombra del tiranno”. In apertura, la première di “Dosàna nóva”, brano del compositore Claudio Ambrosini. A seguire, i Quattro ultimi Lieder di Strauss che verranno interpretati dal soprano Asmik Grigorian. Chiude il concerto la Sinfonia 10 di Šostakovič che ha segnato il debutto di Pappano a Santa Cecilia nel 2002.

Per le famiglie, invece, l’appuntamento è con il futuro: al Teatro India c’è il l Festival Contemporaneo Futuro, da oggi al 16 aprile. La kermesse, giunta alla terza edizione, è curata da Fabrizio Pallara. In programma 10 spettacoli, per bambini e famiglie, una installazione, due momenti di confronto, tra danza contemporanea, teatro di figura, con marionette e burattini, e performance itineranti. Tra le iniziative per bambini e famiglie promosse dalla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali, al Planetario di Roma il 15 aprile alle 12, nello spettacolo “Accade tra le stelle”, adulti e bambini saranno accompagnati da Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium in un simpatico viaggio astronomico alla scoperta di tutto quello che si muove tra le stelle di notte e di giorno: pianeti, satelliti, comete, asteroidi e stelle cadenti.

Ancora, da oggi al Museo di Roma a Palazzo Braschi c’è “Quotidiana”, programma espositivo sull’arte italiana contemporanea promosso dalla Quadriennale di Roma, per la sezione Portfolio, apre al pubblico la mostra della giovane artista Marta Naturale che presenta due opere di piccole dimensioni – Riverbero e Passaggio, entrambe del 2023 – realizzate a olio su ardesia, tecnica molto presente nella storia dell’arte, in particolare tra Cinque e Seicento. Al Teatro Tor Bella Monaca appuntamento il 14 aprile alle 21 in Sala Grande con la “Notte internazionale della geografia”, serata di Visual Geography e Street Art per la riqualificazione del paesaggio urbano a cura della Cattedra di Geografia dell’Università di Roma Tor Vergata.

Infine questo weekend a Roma si svolgerà “Lo Spiraglio film festival della salute mentale”, giunto alla tredicesima edizione. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e promosso da Roma Capitale e dal Dipartimento Salute Mentale della Asl Roma 1 in collaborazione con il Maxxi, e con Scena, lo spazio cinema della Regione Lazio, il festival Lo Spiraglio si conferma appuntamento immancabile per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della salute mentale. I sette lungometraggi in concorso spaziano su grandi tematiche e come sempre affrontano i temi del festival utilizzando molti linguaggi, stili, generi.

