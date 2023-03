Crosetto a Tokyo per rafforzare il partenariato strategico e la cooperazione tecnologica – video

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha concluso una giornata di importanti incontri istituzionali a Tokyo, tesi a rafforzare il partenariato strategico e la cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Giappone. La visita ufficiale del ministro in Giappone è iniziata ieri con un primo cordiale incontro informale con l’omologo nipponico Yasukazu Hamada, che è servito a sottolineare l’importanza delle relazioni tra i due Paesi “per affrontare le sfide geopolitiche e tecnologiche del futuro”. La giornata di oggi è stata scandita invece da una serie di impegni di alto profilo: oltre a un colloquio bilaterale con Hamada, Crosetto ha preso parte a una riunione ministeriale trilaterale con l’omologo giapponese e quello del Regno Unito Ben Wallace, per fare il punto sulla cooperazione nell’Indo-Pacifico e sul Global Combat Air Programme (Gcap), il programma congiunto per lo sviluppo di un aereo da combattimento di sesta generazione annunciato dai tre Paesi alla fine dello scorso anno. Crosetto ha poi visitato lo stand del Gcap presso il salone Dsei Japan di Tokyo, l’evento di riferimento regionale nel settore della difesa.







Commentando l’incontro con l’omologo giapponese Hamada, Crosetto ha sottolineato che “Italia e Giappone sono accomunati da una storica amicizia e da un particolare equilibrio fra tradizione e innovazione. La distanza geografica tra il Mediterraneo e l’Indo-Pacifico è minore di quanto si possa immaginare. Le due regioni, infatti, sono fortemente interconnesse per quanto concerne sicurezza e sviluppo”. Come evidenziato oggi dal ministro, la crescente complessità e volatilità dello scenario globale fa sì che gli interessi nazionali di Paesi come l’Italia e il Giappone non possano più articolarsi su dimensioni locali. “Ci siamo accorti di come eventi che accadono a migliaia di chilometri di distanza influenzano la nostra economia, il nostro mercato del lavoro, la nostra capacità di scaldarci o comprare le materie prime”, ha sottolineato Crosetto. “Il mondo si fa sempre più piccolo, e sempre più occorre scegliere Paesi amici con cui affrontare i prossimi anni”.

In quest’ottica, “la comunanza di valori tra Roma e Tokyo e la condivisa visione delle sfide future attribuiscono alle relazioni dei nostri Paesi, soprattutto quelle in ambito Difesa, un valore ancor più elevato, in particolare in questo periodo particolarmente difficile, di crescente competizione strategica e progressivo degrado della sicurezza”, ha affermato il ministro. Durante il colloquio, Crosetto e Hamada hanno sottolineato la volontà di rafforzare ulteriormente le relazioni sul piano bilaterale e nel contesto del G7, e di esplorare ulteriormente ambiti come la sicurezza informatica e le esercitazioni congiunte. I rapporti nel campo della Difesa poggiano già su basi solide: i ministri hanno ricordato lo scambio tra le Forze armate che include l’addestramento in Italia di piloti giapponesi presso l’International Flight Training School (Ifts), polo di eccellenza internazionale nell’addestramento di piloti militari. Un altro esempio saranno le campagne addestrative nell’Indo-Pacifico alle quali la Difesa italiana parteciperà con assetti e personale della Marina e dell’Aeronautica militare.

Quella dell’Indo-Pacifico è un’area di sempre maggiore rilevanza per la stabilità dell’ordine internazionale, per lo sviluppo del commercio, per il peso economico, demografico e politico: tutti aspetti che trovano conferma nell’agenda Nato 2030. Proprio delle dinamiche nell’Indo-Pacifico si è discusso durante l’incontro trilaterale tra Crosetto, Hamada e Wallace: “Una volta Indo-Pacifico e Mediterraneo erano aree considerate lontane tra loro. Oggi, invece, il mondo è diventato sempre più piccolo, le crisi sono aumentate e probabilmente in questo decennio la situazione peggiorerà”, ha spiegato Crosetto a margine del colloquio. “Il futuro del Mediterraneo dipende da ciò che succede nell’Indo Pacifico e viceversa. Ed è per questo motivo che le nostre nazioni devono lavorare e cooperare insieme. Soltanto unendo le forze riusciremo a contrastare la grandezza dei problemi e le sfide future”.

L’incontro di oggi è stato il primo fra i tre ministri dal 16 dicembre scorso, quando i leader di Italia, Giappone e Regno Unito hanno annunciato l’accordo per lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione entro il 2035. Proprio il Global Combat Air Programme farà da fulcro per la cooperazione fra i tre Paesi nell’ambito industriale, della ricerca e dello sviluppo: “L’Italia ha deciso di intraprendere un percorso con Gran Bretagna e Giappone che vedrà le principali industrie dei tre Paesi del settore della Difesa – ma non solo – ricercare tecnologie su cui costruire il nostro futuro industriale e tecnologico”, ha spiegato Crosetto a margine dell’incontro. Proprio la ricerca industriale costituisce l’essenza del programma Gcap: “Nei prossimi tre anni gli ingegneri lavoreranno per cercare soluzioni tecnologiche che non esistono ancora, cioè per costruire pezzi di futuro, mettendo assieme le esperienze di tre Paesi che sono all’avanguardia industriale nel mondo e che non hanno mai cooperato nella misura in cui andremo a cooperare nei prossimi mesi”.

“Il Gcap – ha sottolineato il ministro Crosetto – è una scelta industriale e tecnologica, ma è anche e prima di tutto una scelta politica di tre importanti nazioni che hanno deciso di intraprendere un percorso comune che permetterà alle rispettive Forze armate di cooperare insieme in diversi ambiti”. L’accordo, di grande rilevanza e raggiunto in un delicato momento geopolitico, in futuro potrà allargarsi anche ad altri Paesi. “Porterà un insieme di capacità senza precedenti che risulteranno fondamentali per il mantenimento della stabilità globale, creando i presupposti necessari a garantire lo sviluppo continuo nel campo della difesa per i decenni a venire”, ha spiegato il titolare della Difesa. “L’alleanza tra i nostri governi e industrie della Difesa rappresenta un esempio di riferimento per le future collaborazioni internazionali”, ha proseguito il ministro, sottolineando come l’Italia, forte delle proprie esperienze e delle competenze industriali e tecnologiche nel settore dell’aerospazio e nello sviluppo di velivoli militari, veda nel Regno Unito e nel Giappone i partner con i quali rafforzare un modello paritetico e flessibile nella già consolidata cooperazione industriale.

Dopo la ministeriale, Crosetto ha visitato lo stand del Gcap alla rassegna Dsei Japan, ribadendo l’importanza del progetto per “l’affermazione di eccellenze italiane nel competitivo settore dell’industria della difesa e della sicurezza”. Ieri il ministro della Difesa ha ribadito anche che Italia, Giappone e Regno Unito lavorano assieme nell’ambito del Gcap sulla base del condiviso principio di partenariato egualitario stabilito dai rispettivi leader (il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i primi ministri Fumio Kishida e Rishi Sunak) nella dichiarazione congiunta dello scorso dicembre. “Un’illustre agenzia di stampa ha riportato che, secondo fonti ‘non specificate’, il Gcap starebbe progredendo con una partecipazione ineguale fra i tre Paesi membri. Questa informazione è totalmente frutto di speculazioni. Le attività tra Regno Unito, Giappone e Italia in ambito Gcap stanno progredendo bene e stanno accelerando in accordo con i principi congiuntamente stabiliti nel memorandum di cooperazione firmato lo scorso dicembre. I tre Paesi stanno lavorando assieme costantemente e rapidamente su un partenariato basato sul principio condiviso di partenariato egualitario”, si legge nella nota.

