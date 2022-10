Crollo sulla Marmolada: il numero dei dispersi scende a cinque

Sono sette le vittime accertate, di cui solo tre identificate, mentre in 14 sono stati “reclamati” dai parenti attraverso il numero messo a disposizione per le segnalazioni. Ieri, il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Canazei per un vertice operativo, ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato al dopo tragedia, perché “queste operazioni si svolgono in una situazione di grande pericolo”

Le operazioni di ricerca delle persone coinvolte nel crollo del ghiacciaio della Marmolada con i droni dei Vigili del fuoco permanenti e del Soccorso alpino proseguiranno per l’intera giornata. Le operazioni via terra saranno effettuate solo per il recupero di eventuali ritrovamenti effettuati dai droni, per garantire l’incolumità degli operatori. E’ ora in corso una riunione di coordinamento tra tutte le forze coinvolte nella gestione dell’emergenza. Si ricorda che l’intera montagna in territorio Trentino è chiusa, secondo quanto previsto dall’ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa della provincia autonoma di Trento.

“Scendono a cinque i dispersi. Altre otto persone che si temevano disperse sono state rintracciate, quindi al momento i dispersi risultano cinque. Uno dei feriti è stato dimesso (il numero dei ricoverati scende a sette)”, fa sapere su Twitter il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in riferimento alla tragedia sulla Marmolada, dove domenica, il distacco di un seracco di ghiaccio lungo oltre 200 metri e largo 60 ha travolto almeno due cordate di escursionisti. Numeri ancora parziali, come detto, anche perché le ricerche, già difficili per la violenza con cui ghiaccio e pietre sono scivolate a valle, sono state a lungo interrotte per il violento temporale che ieri ha colpito l’area nei pressi di Canazei. Poche le speranze di trovare dei sopravvissuti ma, come spiegato dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, le ricerche “le dobbiamo” ai familiari di vittime e dispersi “ed andremo avanti fino all’estremo”. “Noi non molliamo”, ha aggiunto il governatore. “Questa montagna – continua – immersa in un silenzio spettrale trasmette angoscia. È incredibile pensare che in pochi secondi abbia potuto travolgere e uccidere tante persone”.

Certamente, ha sottolineato Zaia, “dobbiamo fare di tutto perché ciò non accada più. Gli esperti si esprimeranno. Resto personalmente convinto che sia necessario affinare il sistema di monitoraggio per essere nelle condizioni di impedire l’accesso al ghiacciaio quando le condizioni non lo consentono. Un po’ come succede con la bandiera rossa al mare”.

Zaia: “Identificato il paziente ricoverato a Treviso”

“Purtroppo abbiamo ancora parecchi dispersi ma nella tragedia della Marmolada che da domenica non dà tregua a familiari e soccorritori c’è almeno una buona notizia: il paziente di Treviso non è più sconosciuto e ha ritrovato la mamma e il papà ”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, annuncia l’identificazione da parte dei familiari del paziente portato all’Ospedale di Treviso dopo esser stato recuperato dal ghiacciaio della Marmolada, domenica 3 luglio. Dopo aver parlato con due coppie di genitori ieri a Canazei nella sala dell’accoglienza dei famigliari dei dispersi Zaia ha chiesto di far fare alcune foto al paziente ricoverato a Treviso. “Ho chiesto immagini di particolari anatomici utili a un riconoscimento sulla base di quanto emerso nel dialogo. Il paziente ricoverato a Treviso ora ha un nome e un cognome. Mi auguro per lui una pronta guarigione insieme al tutti gli altri feriti in questa tragedia”, conclude Zaia.

Attivo il numero telefonico per i dispersi

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato il numero telefonico 0461.495272 per segnalare il mancato rientro di amici e familiari da possibili escursioni della giornata di ieri sul ghiacciaio della Marmolada. Lo stesso Cnsas chiede di non utilizzare questo numero per avere informazioni generali. Fino a cessate esigenze resta interdetto l’accesso al gruppo montuoso della Marmolada, che si trova tra le province di Trento e Belluno.

