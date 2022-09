Crollo al Globe Theatre: al via la commissione tecnica Campidoglio

In merito al crollo di ieri della scala del Globe Theatre di Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha immediatamente incaricato il Capo di Gabinetto, Alberto Stancanelli, di istituire una commissione tecnica dell’amministrazione. L’obiettivo è quello di verificare il rispetto degli obblighi della convenzione sottoscritta tra Roma Capitale e il Teatro di Roma e il conseguente rapporto tra il Teatro di Roma e la Società Politeama Srl che gestisce la stagione teatrale, al fine di accertare eventuali responsabilità . “E’ chiaro che qualcosa non ha funzionato, bisognerà capire se è stato sbagliato qualcosa: va fatta chiarezza. Ci sarà una inchiesta della magistratura”, ha detto il sindaco Gualtieri. L’agibilità della struttura era stata concessa un anno fa. “Siamo dispiaciuti per questo incidente che è un fatto grave e stiamo cercando di capire le ragioni – ha spigato il sindaco -. Ho parlato con il direttore organizzativo del teatro e mi ha spiegato che a maggio 2021 sono stati realizzati gli interventi di manutenzione necessari per avere l’agibilità che era stata concessa regolarmente nel giugno 2021. Una agibilità che dura due anni e la nuova verifica sarebbe dovuta avvenire nell’estate del 2023. Evidentemente qualcosa non ha funzionato perché si è data una agibilità e dopo un anno la scala è crollata”, ha concluso Gualtieri. Intanto, delle 11 persone rimaste ferite in maniera lieve, tra studenti e accompagnatori, 3 sono già state dimesse, mentre le altre sono ancora ricoverate in diversi ospedali della Capitale per ulteriori accertamenti. Ma nessuno è grave. “Ringrazio la macchina dei soccorsi che è stata tempestiva e sono in costante contatto con il sindaco Gualtieri per gli aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Uno scricchiolio, un boato e poi le urla. È quanto hanno raccontato gli studenti del liceo di Roseto degli Abruzzi, rimasti coinvolti nel crollo di una scala del Globe Theatre di Villa Borghese a Roma. “Stavamo scendendo le scale per uscire, ma a un certo punto queste hanno ceduto, mentre alcuni di noi le stavano percorrendo e sono caduti. E’ successo tutto in pochi attimi”, hanno raccontato i ragazzi rimasti illesi, tutti tra i 15 e i 18 anni. Secondo quanto ricostruito, in quel momento gli studenti stavano uscendo dall’edificio, alla fine di uno spettacolo, quando la scalinata ha ceduto. All’interno del teatro erano presenti circa 900 persone delle scolaresche di Roma, Roseto degli Abruzzi e Latina che erano andate a vedere il Macbeth: lo spettacolo di Shakespeare, con la regia di Daniele Salvo, in scena fino al 25 settembre. Altri ragazzi hanno raccontato di aver sentito “un boato, un rumore forte della legna che si spezzava e cadeva. Urla e pianti. Noi eravamo accanto all’ultima ragazza che è caduta. Siamo qui e non in ospedale per pura fortuna: un solo passo in più e saremmo caduti anche noi”. I ragazzi, ancora provati dall’esperienza appena vissuta, hanno ripercorso gli istanti prima del crollo: “Salendo avevamo capito che la scala non era troppo stabile, sentivamo gli scricchiolii. Il crollo è avvenuto di colpo e non abbiamo avuto il tempo di pensare”. “Fortunatamente i soccorsi sono arrivati subito”, ci tengono a dire altri ragazzi.

