Cresce la tensione in Pakistan, il governo vieta la protesta dei sostenitori di Imran Khan

Il governo del Pakistan ha deciso di vietare all’ex primo ministro Imran Khan di tenere una grande manifestazione di protesta nella capitale Islamabad nella giornata di domani. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Rana Sanaullah, avvertendo Khan che “non gli sarà consentito di rovinare la pace a Islamabad” e minacciando di arrestarlo se il sit-in dovesse essere comunque organizzato. Nelle scorse ore lo stesso Sanaullah aveva accusato l’ex premier di tentare di creare “una situazione da guerra civile”. Le parole del ministro giungono dopo l’arresto di centinaia di sostenitori del partito Tehreek-e-Insaf (Pti) di Imran Khan la scorsa notte, come denunciato dal portavoce della forza politica Fawad Chaudhry. Durante uno dei blitz, un agente di polizia sarebbe rimasto ucciso a Lahore, nel nord del Paese.

Nonostante le pressioni, Khan ha fatto sapere che intende andare avanti con le proteste e ha invitato i partecipanti a mantenere un comportamento pacifico. L’ex premier sostiene di essere stato destituito a seguito di una “cospirazione” promossa dagli Stati Uniti, che da parte loro hanno sempre negato qualsiasi ruolo negli sviluppi politici che hanno portato al varo di un nuovo governo guidato da Shehbaz Sharif, leader della Lega dei musulmani del Pakistan-Nawaz (Plm-N). Khan ha anche annunciato che le manifestazioni di protesta proseguiranno fino a quando non sarà decisa una data per elezioni anticipate.

Arrestati centinaia di sostenitori di Imran Khan

Centinaia di sostenitori dell’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan sarebbero stati in vista delle manifestazioni di protesta contro il nuovo governo in programma per domani. Lo ha denunciato l’ex ministro dell’Informazione Fawad Chaudhry, stretto collaboratore di Khan, all’agenzia di stampa “Dpa”. “La polizia – ha affermato Chaudhry – ha effettuato dopo mezzanotte blitz nelle case di oltre 1.100 dirigenti e impiegati del partito” Tehreek-e-Insaf (Pti), al potere fino alla mozione di sfiducia che lo scorso aprile ha provocato la caduta del governo Khan e il varo di un nuovo esecutivo guidato da Shehbaz Sharif, leader della Lega dei musulmani pachistani-Nawaz (Pml-N). Secondo il dirigente del Pti, l’operazione delle forze di polizia sarebbe stata un tentativo di far fallire il sit-in programmato a Islamabad per domani. Chaudhry ha precisato che almeno 400 sono le persone arrestate e che, tuttavia, la leadership del partito “è al sicuro”.

