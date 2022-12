Ucraina, intelligence: “Putin scampato ad un attentato”

Il presidente russo Vladimir Putin sarebbe scampato ad un attentato dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il capo dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, citato dal quotidiano “Ukrainska Pravda”. “C’è stato un tentativo non molto tempo fa. Si tratta di un’informazione non pubblica e di un tentativo assolutamente fallito. Ma è successo davvero circa due mesi fa”, ha sottolineato Budanov. A suo dire, il tentativo di assassinio contro il capo di Stato russo sarebbe stato attuato da “rappresentanti del Caucaso”.

Cremlino: “Il rischio di fame nel mondo non è causato dalla Russia, la colpa è da ricercare nelle sanzioni contro di noi”

La Russia non è una fonte della minaccia della fame nel mondo, la colpa di questo è da ricercare nelle sanzioni contro Mosca. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing. A suo dire, non vi è alcun impedimento da parte della Russia alle esportazioni di grano dall’Ucraina su rotaia verso la Polonia, la quale può essere effettuata anche con treni blindati. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, Peskov ha sostenuto che non è la Russia a bloccare le navi nei porti ucraini, poiché la fonte di questo problema sono “coloro che hanno imposto sanzioni e le sanzioni stesse in vigore”. Il portavoce del Cremlino ha anche aggiunto che la Russia è d’accordo con le preoccupazioni del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sui rischi di una crisi alimentare globale. “E anche il presidente Vladimir Putin ha concordato con un tale potenziale pericolo quando ha avuto una recente conversazione con Guterres”, ha sottolineato Peskov.

I prigionieri di Azovstal saranno processati a Donetsk

Tutti i prigionieri ucraini che si sono arresi nell’acciaieria Azovstal di Mariupol sono detenuti nel territorio della repubblica popolare di Donetsk, dove dovranno essere processati. Lo ha dichiarato il leader della repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, all’agenzia di stampa russa “Interfax”. “Anche il tribunale internazionale dovrebbe essere istituito sul territorio della repubblica”, ha detto Pushilin. Il 20 maggio il ministero della Difesa russo ha pubblicato un filmato della resa dell’ultimo gruppo di soldati ucraini dell’impianto siderurgico Azovstal.

Mosca: “Pronti a tornare ai negoziati con Kiev”

La Russia è pronta a tornare ai negoziati con l’Ucraina, non appena Kiev mostrerà un approccio costruttivo e risponderà alle proposte della Russia. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Andrej Rudenko, nel corso di un punto stampa. “Non è nostra l’iniziativa di congelare i negoziati in corso e mettere tutto in pausa. Saremo pronti a tornare non appena l’Ucraina mostrerà una posizione costruttiva e fornirà almeno una reazione alle proposte che le sono state presentate”, ha sottolineato Rudenko. Commentando le recenti dichiarazioni del consigliere presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, il quale ha affermato che Kiev esclude qualsiasi accordo con Mosca che preveda il riconoscimento di nuove realtà territoriali, Rudenko ha osservato che la Russia considera soltanto le “reazioni ufficiali delle autorità di Kiev”.

Intanto, Kiev esclude un accordo di cessate il fuoco con la Russia e non accetterà alcuna intesa che riconosca la perdita del controllo di parte del proprio territorio nazionale. Ad affermarlo il consigliere presidenziale ucraino, Mykhaylo Podolyak, citato dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Podolyak ha riconosciuto come la posizione di Kiev sulla guerra stia diventando sempre più intransigente e ha sottolineato che qualsiasi concessione avrebbe conseguenze negative per l’Ucraina, poiché, dopo una pausa nelle ostilità, la Russia le infliggerebbe un colpo ancora più pesante. “La guerra su larga scala non si fermerà”, ha affermato Podolyak. Allo stesso tempo, il consigliere presidenziale ha definito “molto strani” gli appelli in Occidente per un cessate il fuoco immediato, che fisserebbe le posizioni delle forze russe nel territorio ucraino, in particolare nelle regioni orientali e meridionali.

Condannato all’ergastolo il militare russo Vadim Shishimarinche, è colpevole di aver ucciso un civile disarmato

Il tribunale distrettuale Solomianskyi di Kiev ha condannato all’ergastolo il militare russo Vadim Shishimarin per l’omicidio di un civile disarmato nella regione di Sumy, nell’Ucraina orientale. Il verdetto corrispondente è stato annunciato dal presidente della Corte, come riferito dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. La misura cautelare fino all’entrata in vigore della sentenza resta la detenzione.

Peskov: “La militarizzazione dell’Europa non contribuirà a rafforzare sicurezza e stabilità”

La militarizzazione dell’Europa non contribuirà a rafforzare la sicurezza e la stabilità nel continente. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, rispondendo alle recenti dichiarazioni dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Questi ha affermato che l’attuale situazione della sicurezza in Europa, sullo sfondo della “operazione speciale russa” in Ucraina, indica la necessità di creare forze armate europee congiunte. “In generale, sappiamo che il signor Borrell non è un difensore dei metodi diplomatici per risolvere i problemi, nonostante la posizione che ricopre”, ha sostenuto Peskov.

La Croce Rossa non divulga i dati sulle persone evacuate da Azovstal

Le informazioni sul numero e sui dati personali dei militari ucraini che hanno deposto le armi presso l’acciaieria Azovstal rimarranno riservate e non saranno rese pubbliche dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr). Lo ha dichiarato la portavoce della Cicr, Mirella Hodeib, in un’intervista pubblicata questa mattina dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “La nostra priorità è verificare le condizioni di detenzione e trattamento dei prigionieri di guerra, prevenirne la scomparsa e mantenere i contatti con le loro famiglie”, ha spiegato Hodeib. Alla domanda se i familiari dei militari che hanno combattuto ad Azovstal possano verificare se questi siano registrati presso il Cicr, Hodeib ha risposto fornendo dei contatti a loro disposizione.

Usa, ancora nessuna decisione su invio truppe all’ambasciata a Kiev

Il dipartimento della Difesa Usa ha riferito di non aver “ancora assunto alcuna decisione” in merito alla possibilità di mobilitare le forze speciale per il presidio dell’ambasciata degli Stati Uniti a Kiev. Lo si legge in una nota del Pentagono in cui si aggiungere che in “stretto contatto con il dipartimento di Stato” si sta valutando in merito “ai potenziali requisiti di sicurezza ora che sono riprese le attività dell’ambasciata a Kiev”. Il quotidiano “Wall Street Journal” ha anticipato ieri, 22 maggio, che l’amministrazione del presidente Joe Biden sta valutando il ricorso alle forze speciali per garantire una maggiore sicurezza della sede diplomatica nella capitale dell’Ucraina. Fonti anonime citate dal quotidiano precisano che l’eventuale invio di militari statunitensi a Kiev avrebbe la sola funzione di garantire la sicurezza dell’ambasciata; al momento, il piano non sarebbe ancora stato posto all’attenzione del presidente Biden.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram