Craxi: “La mia candidatura alla Commissione Esteri del Senato è partita da Forza Italia”

Stefania Craxi non si scompone. Le polemiche interne alla maggioranza per la sua elezione a presidente della commissione Esteri del Senato “passeranno e lavoreremo per dare il nostro contributo – assicura in una intervista a “La Stampa” – del resto, non può esserci uno scontro sulla politica estera, specie in un momento come questo”. La candidatura “è partita un paio di giorni fa, è stato un atto politico ben preciso da parte di Forza Italia, che non aveva la presidenza di una commissione permanente e ha messo sul tavolo il mio nome”. Il Movimento 5 stelle parla di tradimento dei patti, perché la presidenza doveva restare a loro: “Ma non era scritto da nessuna parte, la poltrona di presidente non era prenotata. Serviva un accordo politico tra le forze della maggioranza, ma non è stato trovato, anche per responsabilità dei 5 stelle”. Che avevano scelto il presidente uscente, il filorusso Petrocelli: è una responsabilità doppia prendere il suo posto: “La responsabilità per questo incarico la sento tutta, a prescindere da Petrocelli. Il quale è stato coerente con se stesso, tutti conoscevano le sue idee: l’errore è stato metterlo lì, non era il profilo giusto”. Ora sarà necessario lavorare bene in commissione, anche con i 5 stelle: “Serve un surplus di responsabilità. Sono sicura che i colleghi non ne faranno una questione personale, io ho lavorato bene con tutti. Stiamo parlando di politica estera, che in un grande Paese deve essere una sola”.

Sulla questione dell’invio delle armi all’Ucraina non sembra essere così, anche Berlusconi ha sollevato dubbi al riguardo: “Berlusconi – spiega la neo presidente – ha sempre condannato l’invasione russa dell’Ucraina ed è un convinto filo atlantista, credo che queste polemiche siano state create ad arte. Quanto all’invio delle armi, è stato autorizzato con un voto del Parlamento, c’è poco da discutere”. Quanto alla linea portata avanti fin qui dal governo: “Condivido la linea di Draghi, che ha dimostrato di sapersi muovere con grande competenza, come nella visita a Washington, dove ha fatto pesare la posizione europea. Dobbiamo applicare un atlantismo della ragione, senza tentennamenti e subalternità. L’Italia deve essere capace di portare un autonomo contributo, mentre negli ultimi anni è stata un po’ assente sulla scena internazionale”, ha concluso Craxi.

