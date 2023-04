Craxi a Nova: “La Tunisia rischia il collasso, non bisogna abbandonarla”

Aumenta la preoccupazione in Tunisia, il Paese arabo più vicino alle coste dell’Italia e prima nazionale di partenza dei migranti irregolari sbarcati in Sicilia da inizio anno. Le ultime dichiarazioni del presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, contro i “dettami” dall’estero e le richieste “inaccettabili” del Fondo monetario internazionale (Fmi), sembrano allontanare la possibilità che l’istituzione finanziaria con sede a Washington conceda un prestito da 1,9 miliardi di dollari. E senza l’erogazione di nuove somme, le agenzie di rating potrebbero declassare nuovamente il debito sovrano Tunisia, con un conseguente nuovo aumento dell’inflazione, dei tassi di interesse e dei prezzi al consumo. “La Tunisia rischia il collasso, e se ciò accadesse vi sarebbero pesanti riverberi nell’intero quadrante regionale, con conseguenze immediate sull’Europa e naturalmente sull’Italia, un Paese a forte vocazione mediterranea, cui la storia e la geografia richiedono un surplus di responsabilità, uno sforzo maggiore nel porre in evidenza la necessità di non abbandonare il popolo tunisino al suo destino”, dichiara ad “Agenzia Nova” Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa.

“Per capire una realtà come quella tunisina, ma più in generale come quella degli Stati della sponda sud del Mare Nostrum, dobbiamo utilizzare metri di giudizio differenti e non guardare a ciò che accade esclusivamente attraverso la nostra lente interpretativa, di Paesi ricchi e avanzati”, aggiunge Craxi. La grave crisi economico-finanziaria che affligge attualmente la Tunisia, tra l’inflazione crescente e un’elevata spesa pubblica che erode le casse dello Stato, lascia aperto il nodo delle riforme sistemiche – in particolare per quanto riguarda la riduzione della spesa pubblica, cominciare dall’impopolare riduzione dei sussidi – già richieste dall’Fmi come condizione necessaria all’erogazione del prestito da 1,9 miliardi di dollari, concordato lo scorso ottobre ma ancora bloccato. “È giusto che il Fondo monetario internazionale chieda le riforme, ma bisogna concedere il prestito prima che si materializzi il peggio. Abbiamo preteso che queste realtà diventassero delle democrazie in breve tempo, ma hanno una storia diversa, e l’Occidente non è esente da errori”, aggiunge ancora la senatrice di Forza Italia.

Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). Ma senza l’intervento dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, sia quelli occidentali che gli arabi del Golfo. Tuttavia, per il presidente della Repubblica tunisina Saied, i dettami imposti alla Tunisia dall’Fmi “sono inaccettabili” e rischiano di provocare un ulteriore impoverimento del Paese. Per il presidente tunisino esiste un’alternativa, ovvero “contare su noi stessi”. “La pace civile non è una cosa semplice”, ha poi affermato Saied, aggiungendo: “Vogliamo che il mondo rispetti la volontà del popolo tunisino”.

La stabilità tunisina è un dossier che riguarda a ben vedere anche l’Italia per almeno due motivi: i flussi migratori e l’approvvigionamento energetico. La Tunisia è il primo Paese di partenza delle imbarcazioni cariche di migranti sbarcati in Italia via nave in modo irregolare a pochi giorni nel primo trimestre del 2023. A questo va aggiunto che l’Italia è divenuta nel 2022 il primo partner commerciale della Tunisia, sorpassando per la prima volta la Francia. Non solo. Il gasdotto Transmed, conosciuto anche come gasdotto Enrico Mattei, porta in Italia il gas algerino passando proprio per la Tunisia. E l’Algeria è oggi il primo fornitore di gas dell’Italia. “Non bisogna poi sottovalutare, ma tenere in debita considerazione nelle nostre analisi, il rapporto che intercorre fra le questioni del mancato sviluppo e quelle della sicurezza globale: non c’è pace dove si muore di fame e di stenti, non c’è sicurezza dove prosperano le diseguaglianze e le ingiustizie”, aggiunge Craxi. “Tutti abbiamo potuto vedere in questi anni che le intolleranze e gli estremismi hanno trovato terreno di coltura nella povertà, si sono alimentati di squilibri sociali e ambientali, hanno affondato le radici e conosciuto sbocco violento nell’esasperazione provocata dalla crisi economica e finanziaria. Per questo lancio il mio grido di allarme: non abbandoniamo la Tunisia”, conclude Craxi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram