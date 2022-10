Covid, Speranza: “Ragioniamo su quarta dose per fasce età avanzate”

Stiamo ragionando sulla quarta dose di vaccino anti Covid per le fasce di persone di età più avanzate: ci faremo guidare dalla scienza. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite a “Che Tempo Che Fa”, su Rai 3. “Valuteremo se farlo partire adesso oppure nella stagione pre-autunnale”, ha aggiunto il ministro, che ha ricordato come la quarta dose di vaccino sia stata autorizzata per ora per gli immunocompromessi. Nell’ultima settimana, ha riferito Speranza, c’è stata una “stabilizzazione” dei casi di contagi, ma il basso dato di occupazione delle terapie intensive “ci ha fatto prendere le decisioni sulle riaperture”. Inoltre, il ministro della Salute ha dichiarato che “usciamo dalla stagione autunno e inverno senza aver fatto chiusure perché il 91,36 per cento delle persone sopra i 12 anni si è vaccinata”.

Speranza ha inoltre affermato che ad aprile “valuteremo su alcune decisioni che prenderemo a maggio, come le mascherine al chiuso. Siamo in una situazione diversa, grazie ai vaccini, e possiamo guardare al futuro con fiducia“, ha aggiunto il ministro ricordando che “dal primo di aprile scade lo Stato di emergenza ma non scompare il virus e il governo inizierà ad affrontarlo con metodi ordinari”.

