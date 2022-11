Covid, Sileri: “Sui luoghi di lavoro l’uso delle mascherine deciso dai protocolli aziendali”

Le permanenze su un mezzo pubblico, oppure al cinema o teatro sono invece più lunghe. Poiché la precauzione vince su tutto, meglio evitare di fare passi indietro così come è avvenuto in questi mesi dove non è stato fatto alcun passo indietro", ha sottolineato il sottosegretario alla Salute

Riguardo alla decisione sulle mascherine al chiuso viene mantenuta “in alcuni luoghi ad alto rischio di contagio come i treni, per quanto riguarda i luoghi di lavoro ci sono protocolli che potranno essere decisi dalle aziende”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Così come la progressiva rimozione dell’obbligo di green pass, serve un periodo di transizione. Poi si abbandonerà anche la mascherina, portandola però sempre in tasca perché può essere utile”, ha aggiunto. “Se ad esempio devo andare in un luogo dove so che c’è alto rischio di contagio la mascherina me la metto anche se non c’è l’obbligo. Poi è chiaro, quando il virus non circolerà più la butteremo nel secchio”, ha continuato.

Sulle differenze tra i luoghi “chi ha guidato questa regola per poter tenere o rimuovere la mascherina è stata la scienza. La scienza ci ha indicato quali sono le situazioni più a rischio. Se dovessimo incontrarci al supermercato sarebbe un breve contatto. Le permanenze su un mezzo pubblico, oppure al cinema o teatro sono invece più lunghe. Poiché la precauzione vince su tutto, meglio evitare di fare passi indietro così come è avvenuto in questi mesi dove non è stato fatto alcun passo indietro”, ha sottolineato Sileri.

