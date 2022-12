Covid, Pechino: “Le misure per gli arrivi internazionali saranno riviste al momento opportuno”

La Cina rivedrà le misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 per i viaggi transfrontalieri “al momento opportuno”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento su un eventuale aggiornamento delle misure di prevenzione e quarantena per i viaggiatori in arrivo dall’estero. A causa della pandemia di Covid-19, la Cina ha chiuso i suoi confini ai viaggiatori internazionali da quasi tre anni. Ciononostante, il governo ha allentato alcune restrizioni tra le più severe al mondo il 7 dicembre, nel tentativo di frenare la storica ondata di proteste che ha travolto il Paese e conferire slancio alla ripresa economica nel 2023.

Tra i cambiamenti più significativi adottati dalle autorità rientra l’istituzione della quarantena domiciliare per le persone colpite dall’infezione in forma lieve o asintomatica, che prima venivano inviate in apposite strutture divenute note per il sovraffollamento, le condizioni igienico-sanitarie inadeguate e le luci accese 24 ore al giorno. In base alle disposizioni, gli utenti di supermercati e altri spazi pubblici non sono più tenuti a presentare un tampone molecolare negativo al virus, mentre un referto di negatività ottenuto nell’arco di 48 ore continua a essere necessario per accedere a bar, karaoke, ristoranti, palestre al coperto, reparti di degenza ospedaliera e scuole elementari e medie. Per prepararsi alla gestione dei contagi, il governo ha chiesto la “piena mobilitazione” degli ospedali, l’aumento del personale sanitario e delle forniture di farmaci. Le risorse sanitarie sono tuttavia distribuite in modo poco uniforme e risultano perlopiù concentrate a Pechino, Shanghai e altre città della costa orientale.

Nonostante la Cina abbia segnalato due morti per Covid-19 a inizio settimana, le prime dallo scorso 3 dicembre a figurare nel bollettino ufficiale, molti indizi lasciano pensare che i decessi potrebbero essere molto più numerosi e che, addirittura, il Paese sia già travolto da un’ondata di contagi. Negli ultimi giorni il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” e il britannico “Financial Times”, entrambe testate che vantano una capillare rete di contatti in Cina, hanno registrato le dichiarazioni di dipendenti di forni crematori e camere mortuarie che riferiscono di essere letteralmente “sommersi” dal lavoro dopo l’abbandono della draconiana politica “zero Covid” che ha sin qui caratterizzato la strategia cinese di contenimento del virus. I due quotidiani anglosassoni ritengono non realistici i dati ufficiali delle autorità sanitarie, e fonti diplomatiche occidentali a Pechino concordano con tale valutazione. Queste ultime ricordano come anche a Wuhan, all’inizio della pandemia, il numero reale delle vittime fu fortemente sottostimato: i decessi formalmente segnalati furono solo 4 mila, ma si ritiene che il numero sia molto maggiore e compreso tra le 60 e le 80 mila vittime.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram