Nel Lazio riaprono gli hub vaccinali per la quarta dose anti-Covid

Nel Lazio riaprono gli hub vaccinali per la quarta dose di vaccino anti Covid. Le autorità sanitarie laziali sono state le prime ad annunciare la riattivazione del sistema di prenotazioni per la quarta dose agli over 60 e fragili. La notizia arriva dopo l’attesa circolare del Ministero della Salute e il via libera da parte dell’Aifa. Oggi il bollettino regionale registra una impennata dei casi Covid, con 13.386 nuovi contagi (più 8.949 rispetto a ieri), di cui 6.347 a Roma, su un totale di 62.185 tamponi, tra molecolari e antigenici. Inoltre, si contano 11 decessi (più 4 rispetto a ieri) e 4.430 guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,5 per cento”, spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. La Regione Lazio, però, è pronta per la quarta dose del vaccino anti Covid: da mercoledì 13 luglio alle ore 24 saranno disponibili le prenotazioni per gli over 60 e soggetti fragili, a partire dai 12 anni, inseriti nella circolare del Ministero della Salute. “La somministrazione deve avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla somministrazione della dose booster (terza dose) o dall’ultima infezione (data del test diagnostico positivo)”, precisa D’Amato.

In questa nuova fase, restano confermati tutti i centri di medicina generale che già svolgono le vaccinazioni, le oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna e in più gli hub vaccinali. A essere riaperti su Roma saranno: La Vela a Tor Vergata, via Lamaro presso gli Studi di Cinecittà , la stazione Termini, l’Istituto Spallanzani e piazzale Ostiense Acea. Solo nel Lazio la platea di chi ha più di 60 anni e può ricevere la quarta dose è di circa un milione di persone. “La somministrazione della quarta dose per gli over 60 potrà essere fatta anche presso il proprio medico di medicina generale e nelle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale”, ribadisce l’assessore D’Amato. “Il Lazio è pronto. Da domani 13 luglio a mezzanotte partono le prenotazioni online per la quarta dose del vaccino anti Covid, come per over 60 e soggetti fragili. Vacciniamoci per non tornare indietro”, commenta su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Intanto, la campagna vaccinale, oltre a ripartire con la quarta dose, prosegue spedita: superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di terze dosi booster effettuate, circa l’83 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Infine, per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 884 (più 3 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 63 (più 1 rispetto a ieri).

