Covid negli Usa: il governo studia i requisiti d’ingresso per i viaggiatori dalla Cina

Il governo degli Stati Uniti potrebbe imporre restrizioni ad hoc all’ingresso dei viaggiatori provenienti dalla Cina in risposta alla “mancanza di dati trasparenti” in merito alla situazione pandemica in quel Paese asiatico. Lo anticipano funzionari governativi citati dall’emittente televisiva “Abc News”. Gli Stati Uniti si muoverebbero così nella stessa direzione di Giappone, India e Malesia, che hanno annunciato a loro volta nelle scorse ore requisiti di ingresso ad hoc per i soli viaggiatori cinesi, dopo la decisione di Pechino di allentare le restrizioni ai viaggi. “C’è preoccupazione crescente nella comunità internazionale riguardo l’aumento dei contagi da Covid-19 in corso in Cina e la mancanza di dati trasparenti, inclusi i dati di sequenziamento del genoma virale, da parte della Repubblica Popolare Cinese”, ha dichiarato il funzionario citato da “Abc News”.

La Cina eliminerà le restrizioni contro il Covid-19 alla frontiera il prossimo 8 gennaio, data in cui decadrà l’obbligo di quarantena per i viaggiatori internazionali e quello di sottoporsi ad un test molecolare dopo l’arrivo. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale in una nota, aggiungendo che per accedere al Paese sarà necessario solo presentare un test molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’imbarco. Il tetto ai voli internazionali in ingresso sarà abolito e non sarà necessario richiedere alle missioni diplomatiche cinesi il codice sanitario prima della partenza. Durante il viaggio verso la Cina sarà necessario indossare la mascherina; i passeggeri che risulteranno positivi alla dogana potranno tuttavia trascorrere la quarantena in casa e ricorrere ad un trattamento sanitario solo in caso di sintomi gravi.

Quella annunciata lunedì è una consistente revisione del protocollo cinese per gli arrivi internazionali, costretti da marzo 2020 a sottoporsi ad almeno due settimane di quarantena in una struttura indicata dal governo. Stando a quanto riferito dalla Commissione, sempre dall’8 gennaio il Covid-19 sarà declassato dalle malattie di classe A – che comprende anche colera e peste bubbonica – alla classe B, con un conseguente rilassamento delle restrizioni. I rigidi blocchi sin qui attuati per contenere il Covid-19 hanno seriamente compromesso l’economia nazionale, già in affanno per via della crisi immobiliare. Le limitazioni ai visti, l’aumento dei prezzi dei voli e le condizioni delle strutture di quarantena hanno inoltre incrementato significativamente il numero di espatriati negli ultimi anni.

