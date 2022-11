Covid, Lazio: 4.759 nuovi casi, 2.157 a Roma, rapporto tamponi-positivi al 12 per cento

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13,47 milioni di vaccini complessivi, con oltre 3,98 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l'82 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta

Nel Lazio su 10.299 tamponi molecolari e 29.091 antigenici per un totale di 39.390 test, si registrano oggi 4.759 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 294 rispetto a ieri), con 2.157 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 15 decessi (più quattro rispetto a ieri) e 5.450 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.171 (più 26 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive rimangono stabili a 58. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12 per cento”, spiega l’assessore D’Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, è stata superata quota 13,47 milioni di vaccini complessivi, con oltre 3,98 milioni di terze dosi booster effettuate, oltre l’82 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose pari al 40 per cento. “Sono stati inviati 230 mila sms agli over 80 per ricordare l’importanza della quarta dose di vaccino. Si può prenotare presso il proprio medico, in farmacia o sul portale Salute Lazio”, ha aggiunto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 835 nuovi casi positivi al Covid-19 e due decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2, invece, conta 686 nuovi casi e un decesso. Nella Asl Roma 3 si registrano 636 nuovi contagi e un decesso. Nella Asl Roma 4 sono 249 i nuovi casi e un decesso, mentre nella Asl Roma 5 si registrano 343 nuovi contagi e un decesso. La Asl Roma 6 registra 389 nuovi positivi e tre decessi. Per quanto riguarda le province del Lazio, si registrano 1.621 nuovi casi positivi al Covid. In particolare, la Asl di Frosinone registra 579 nuovi contagi e un decesso, quella di Latina 735 nuovi casi e due morti, quella di Rieti 155 nuovi casi e un decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 152 nuovi contagi e due decessi.

