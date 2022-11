Covid, l’assessore alla Sanità del Lazio: “La curva sta scendendo ma avanti con i vaccini”

"Quello che diciamo è di non indugiare e fare la quarta dose per gli over 60 e poi dobbiamo prepararci per l'autunno", ha aggiunto l'assessore Alessio D'Amato

Per quanto riguarda i dati del Covid-19 nel Lazio “mi aspetto un miglioramento”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, a margine di un evento a Borgo santo spirito a Roma. “La curva sta scendendo, noi abbiamo mediamente circa dieci mila vaccinazioni di quarta dose al giorno e ancora qualche centinaia al giorno che non hanno mai fatto il vaccino e questo è un dato assolutamente positivo, anche reclutare queste persone – ha spiegato D’Amato -. Quello che diciamo è di non indugiare e fare la quarta dose per gli over 60 e poi dobbiamo prepararci per l’autunno. Noi non ci fermeremo mai – ha proseguito – anche durante questa estate. La campagna di vaccinazione proseguirà durante tutto agosto e poi dobbiamo prepararci per il riavvio delle attività, della scuola anche in autunno e soprattutto avere i vaccini aggiornati, così come ci hanno promesso, perché quello – ha sottolineato – è un altro elemento in più insieme alle cure antivirali che per noi sono importanti, anche soprattutto con la rete delle farmacie”.

