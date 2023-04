Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati registrati 536 nuovi positivi al Covid-19 e tre decessi. Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere, si registra un calo dei ricoveri in area non grave, 766 (-2), e un solo paziente in più in terapia intensiva, 26 (+1).

