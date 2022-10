Covid: in Piemonte l’incidenza più bassa d’Italia

Il Piemonte conferma dei dati sotto la media Italiana rispetto all’emergenza Covid. Nell’ultimo report diffuso dall’Unità di crisi l’incidenza è di 379,2 casi ogni 100 mila abitanti: la più bassa in Italia assieme alla Valle d’Aosta. Mentre la percentuale di ricoveri è del 4,4 per cento nei reparti ordinari contro il 9,2 per cento della media nazionale, e dell’1,6 per cento nelle terapie intensive con il 2,4 per cento della media nazionale.

Torino è anche impegnata in un progetto di ricerca italo-svedese Viper, guidato proprio dall’Università di Torino e che ha vinto il premio Nato-Science for peace and security. L’obiettivo dello studio è la diffusione di un antivirale contro il Covid-19. Si tratta del MEDS433, un farmaco con un’attività antivirale ad ampio spettro nei confronti di un’estesa varietà di virus umani, comprendendo anche quelli respiratori. “Gli effetti devastanti del Covid – ha affermato il prof. Marco L. Lolli, docente del Dipartimento di Scienza e tecnologia del farmaco dell’università di Torino e coordinatore del progetto – hanno insegnato al mondo come, in assenza di farmaci antivirali ad ampio spettro, sia difficile controllare la diffusione iniziale di una pandemia emergente e di riflesso salvare vite umane nell’attesa dello sviluppo di vaccini e farmaci specifici per il virus emergente.

Data la sua potente attività antivirale a concentrazioni nanomolari e la bassa tossicità, MEDS433 può essere considerato un nuovo e promettente antivirale, non solo perché arricchisce il nostro armamentario farmacologico contro SARS-CoV-2, ma anche per affrontare futuri eventi pandemici. Siamo molto orgogliosi che questo consorzio si sia formalizzato perché avremo gli strumenti necessari per portare MEDS433 alla sperimentazione umana, cosi da fornire una soluzione strategica per affrontare le fasi iniziali della diffusione di un nuovo virus emergente”, ha concluso Lolli.

