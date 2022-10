Covid, Fondazione Gimbe: -6,5 per cento nuovi casi, -1,7 per cento terapie intensive

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe ha rilevato nella settimana 6-12 aprile 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione dei nuovi casi (438.751 vs 469.479) e dei decessi (929 vs 1.049). In calo anche i casi attualmente positivi (1.228.745 vs 1.274.388), le persone in isolamento domiciliare (1.218.075 vs 1.263.671), i ricoveri con sintomi (10.207 vs 10.246) e le terapie intensive (463 vs 471). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 929 (-11,4 per cento), di cui 61 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: -8 (-1,7 per cento); ricoverati con sintomi: -39 (-0,4 per cento); isolamento domiciliare: -45.596 (-3,6 per cento); nuovi casi: 438.751 (-6,5 per cento); casi attualmente positivi: -45.643 (-3,6 per cento). “Per la seconda settimana consecutiva – ha dichiarato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si rileva una lieve riduzione dei nuovi casi settimanali (-6,5 per cento), che si attestano a quota 438 mila con una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 62 mila casi: numeri condizionati da situazioni regionali e locali molto eterogenee”.

Secondo Gimbe nella settimana 6-12 aprile si è rilevato un incremento percentuale dei nuovi casi in 6 Regioni (dal +2,9 per cento dell’Emilia-Romagna al +27,4 per cento della Valle D’Aosta) e una riduzione in 15 (dal -0,8 per cento della Lombardia al -20,1 per cento della Basilicata). Rispetto alla settimana precedente, in 30 Province si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi, in 75 una riduzione e 2 rimangono stabili. L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 94 province, di cui 7 con oltre 1.000 casi per 100.000 abitanti: Avellino (1.153), Teramo (1.108), Ascoli Piceno (1.108), Chieti (1.052), Bari (1.028), Massa Carrara (1.012) e Catanzaro (1.002).

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram