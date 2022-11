Covid: due nuovi studi avvalorano l’ipotesi di un’origine all’interno del mercato di Wuhan

Due nuovi studi pubblicati sulla rivista “Science”, edita dall’Associazione statunitense per l’avanzamento della scienza (Aaas), avvalorano nuovamente l’ipotesi che l’origine del Covid-19 siano da collocare all’interno del mercato del pesce di Huanan, nella città cinese di Wuhan. Secondo quanto riferito dall’emittente “Cnn”, gli studi risalgono a febbraio, ma sono stati pubblicati solamente adesso dopo un approfondito processo di revisione. Nel primo studio, a cui hanno partecipato scienziati ed esperti da tutto il mondo, è stata condotta un’analisi di tipo ambientale, al termine della quale è stato concluso che “sebbene le circostanze esatte rimangano sconosciute, il virus era probabilmente presente negli animali che venivano venduti vivi all’interno del mercato alla fine del 2019”. Lo studio non fornisce ulteriori dettagli su quali animali nella specifico abbiano determinato la trasmissione del virus all’uomo. I ricercatori hanno determinato che i primi casi di Covid-19 a livello globale sono stati registrati tra i venditori del mercato di Wuhan. “Gli otto casi individuati prima del 20 dicembre provenivano tutti dalla parte occidentale del mercato, in cui venivano venduti anche mammiferi di vario genere”, si legge nei documenti.

“La mappatura di questi casi ha portato ad un modello estremamente specifico”, ha commentato Kristian Andersen, coautore dello studio, aggiungendo che anche i primi casi di positività tra persone senza alcun legame diretto con il mercato avevano avuto contatti di qualche tipo con chi lavorava all’interno della struttura. “Questo indica che il virus ha iniziato a circolare tra le persone che lavorava all’interno del mercato, per poi arrivare anche al resto della comunità”, ha aggiunto Michael Worobey, capo del dipartimento di Ecologia e Biologia all’Università dell’Arizona. Il secondo studio ha adottato un approccio di tipo “molecolare”, per determinare quando sia avvenuta la prima trasmissione da animale a uomo. Gli scienziati teorizzano che inizialmente esistessero già due differenti forme del virus, e che la prima trasmissione da animale a uomo sia avvenuta intorno al 18 novembre 2019. Joel Wertheim, professore associato di medicina all’Università di San Diego, in California, ha affermato che i risultati dello studio sono “incredibilmente persuasivi, anche se la trasmissione di un virus da animale a uomo è un evento estremamente raro, soprattutto in due occasioni distinte a distanza di così poco tempo”. I risultati dello studio, ha continuato, “non smentiscono del tutto la teoria di un incidente all’interno di qualche laboratorio, ma contribuiscono sicuramente a ribadire che un’origine all’interno del mercato di Wuhan è effettivamente possibile”.

