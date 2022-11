Covid: da ieri 36.042 nuovi casi, tasso di positività scende al 13,6 per cento

Sono 36.042 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 38.507 di ieri, per un totale di 17.030.147 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 91, contro i 115 di ieri, per un totale di 165.182 dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 263.747, contro i 265.647 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che scende al 13,6 dal 14,5 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.000.788. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 341, sette in più rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 7.907, 251 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 43.318, per un totale di 15.864.177 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (4.982), Campania (4.430) e Veneto (3.464).

